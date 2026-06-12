Ολυμπιακός: Καταγγελία κατά Γιαννακόπουλου για αναρτήσεις στο Instagram

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με αφορμή αναρτήσεις που έκανε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κατά τη διάρκεια του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ζητά την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα stories που ανάρτησε στη διάρκεια του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός ζητά να του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα έτος και χρηματικό πρόστιμο έως 100.000 ευρώ. Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά να επιβληθεί και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός χρηματικό πρόστιμο έως 100.000 ευρώ.

Αναλυτικά

Στην καταγγελία, η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται αρχικά σε ανάρτηση που, σύμφωνα με το κείμενο, έγινε μετά την αποβολή του Kendrick Nunn, λόγω της συμπλήρωσης πέντε προσωπικών φάουλ.

«Όπως προκύπτει από την πρώτη (1η) κατά σειρά βιντεοσκοπημένη ανάρτηση που προσκομίζεται ενώπιόν σας (ΣΧΕΤ. 4), κατά τη διάρκεια του αγώνα και με αφορμή την αποβολή του αθλητή της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός Kendrick Nunn με τη συμπλήρωση πέντε (5) συνολικά προσωπικών φάουλ, ο Δ. Γιαννακόπουλος προχώρησε στην ακόλουθη δημόσια τοποθέτηση, με την οποία κατηγορεί ευθέως τους διαιτητές για δήθεν αθέμιτη αποβολή του αθλητή Kendrick Nunn, λόγω του καταλογισμού ενός τάχα ανύπαρκτου πέμπτου φάουλ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται ως “φάουλ φάντασμα”, ενώ, περαιτέρω, καταφέρεται κατά του σχολιαστή της ΕΡΤ, επειδή παρέλειψε λανθασμένα, κατά τη γνώμη του, να σχολιάσει την απόφαση του διαιτητή. Προς πλήρη απόδειξη, παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της εν λόγω βιντεοσκοπημένης ανάρτησης (story): “Θέση δεν παίρνετε για το αν ήταν φάουλ, όποια και εάν ήταν η άποψή σας, θέση δεν παίρνετε; Δεν παίρνετε, ε; Είναι όλα με πέμπτο φάουλ φάντασμα. Φάντασμα”».

Στη συνέχεια, η καταγγελία αναφέρει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση κατά των διαιτητών, κάνοντας λόγο για «ανύπαρκτο πέμπτο φάουλ» στον Ναν.

«Ο Δ. Γιαννακόπουλος επιτέθηκε, για δεύτερη διαδοχική φορά, εναντίον των διαιτητών για δήθεν αθέμιτες πρακτικές, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που υποδηλώνουν ιδιαίτερη απαξία ως προς το πρόσωπό τους, όπως “πέταξαν τον Ναν έξω με ανύπαρκτο πέμπτο φάουλ”. Προς πλήρη απόδειξη, παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της εν λόγω βιντεοσκοπημένης ανάρτησης (story): “Σήμερα, μέρα που είναι, έχω υποσχεθεί να μη βρίσω… Πέταξαν τον Ναν έξω με ανύπαρκτο πέμπτο φάουλ… Και τώρα σου λένε ντέρμπι, πάμε… Τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του παρκέ, έτσι… Τον πετάνε έξω…”».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παραθέτει και τρίτη ανάρτηση, στην οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρεται σε «φαύλο κύκλο» και χρησιμοποιεί εκφράσεις για τη διαιτησία και τις τιμωρίες.

«Προς πλήρη απόδειξη, παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της εν λόγω βιντεοσκοπημένης ανάρτησης (story): “Φαύλος κύκλος… Φαύλος κύκλος… Σε κλέβουνε, σε κλέβουνε, αντιδράς, σε τιμωρούνε, σε ξανακλέβουνε, αντιδράς, σε ξανατιμωρούνε… Τι να πάω να δω… Θα ανέβω πάνω και θα μου ρίξουνε τριακόσια χρόνια μετά… Τελευταία χρονιά του είναι… Δώσε… Δώσε… Ό,τι αρπάξει ο κώλος μας…”».

Στην ίδια καταγγελία γίνεται αναφορά και σε σύνθημα που, σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναπαρήγαγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω του λογαριασμού του στο Instagram. Η αναφορά αφορά τη διαιτήτρια Τσαρούχα, η οποία, όπως σημειώνεται στο κείμενο της καταγγελίας, δεν βρισκόταν ανάμεσα στους διαιτητές του αγώνα.

«Ο καταγγελλόμενος δεν δίστασε να αναπαράγει δημοσίως, ενώπιον των 647.000 και πλέον χρηστών που ακολουθούν τον διαδικτυακό λογαριασμό του, το ειρωνικό σύνθημα των οπαδών της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός “ΒΑΛΤΕ ΜΕΣΑ ΤΗΝ ΤΣΑΡΟΥΧΑ”, που καταφέρεται εναντίον της διαιτήτριας κ. Τσαρούχα, η οποία, όπως προαναφέραμε, δεν ήταν μεταξύ των διαιτητών που διηύθυναν τον χθεσινό αγώνα».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά από τα αρμόδια όργανα να εφαρμόσουν τις προβλέψεις του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού του ΕΣΑΚΕ και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες ποινές.

«Να επιβάλετε στον Δ. Γιαννακόπουλο απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα (1) έτος και χρηματικό πρόστιμο έως 100.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 74 παρ. 3.Γ.β. του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Να επιβάλετε στην Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός χρηματικό πρόστιμο έως 100.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 74 παρ. 3.Γ.γ. του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Ε.Σ.Α.Κ.Ε.».