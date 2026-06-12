Παναθηναϊκός: Τέλος οι Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Λαφόν, Σάντσες και Ερνάντεθ

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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Γιάννη Κώτσιρα, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Ρενάτο Σάντσες, Αλμπάν Λαφόν και Χάβι Ερνάντεθ. Οι «πράσινοι» επισημοποίησαν τις αποχωρήσεις των πέντε ποδοσφαιριστών, καθώς τα συμβόλαια των Κώτσιρα και Τζούριτσιτς ολοκληρώθηκαν, ενώ οι Λαφόν, Σάντσες και Ερνάντεθ αγωνίστηκαν ως δανεικοί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Τέλος ο Γιάννης Κώτσιρας

Ο Γιάννης Κώτσιρας αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς ο 33χρονος αμυντικός δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα και βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέου σταθμού στην καριέρα του. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2021 και αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα για πέντε χρόνια.

Στο διάστημα της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Κώτσιρας κατέγραψε 156 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο ίδιος φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ ήταν βασικός στις δύο πορείες της ομάδας προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, το 2022 και το 2024.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Γιάννη Κώτσιρα

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Κώτσιρα. Ο Γιάννης εντάχθηκε στην οικογένεια του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2021 και για μια πενταετία υπήρξε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της ομάδας.

Ήταν βασικός στις δύο πορείες προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022 και το 2024. Συνολικά αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα σε 156 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Γιάννη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».

Αποχώρησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς

Λίγη ώρα μετά την αποχώρηση του Κώτσιρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2023 και αποτέλεσε βασικό στέλεχος των «πράσινων».

Ο Τζούριτσιτς συμμετείχε σταθερά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και ήταν μέλος του συνόλου που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε 114 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 20 γκολ. Παράλληλα, φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, γεγονός που αποτύπωσε τον ρόλο του στην ομάδα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Φίλιπ Τζούριτσιτς

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2023 και υπήρξε βασικό στέλεχος των Πρασίνων για μια τριετία, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του 2024.

Αγωνίστηκε 114 φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 γκολ, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Φίλιπ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Επιστρέφει στην Ναντ ο Λαφόν

Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και τη λύση της συνεργασίας του με τον Αλμπάν Λαφόν. Ο 27χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Ναντ και ολοκλήρωσε τη σεζόν με 37 εμφανίσεις, 13 ανέπαφες εστίες και 3.315 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γαλλοϊβοριανός τερματοφύλακας πήρε σταδιακά θέση βασικού στον Παναθηναϊκό και έγινε αναντικατάστατος στο δεύτερο μισό της σεζόν. Η παρουσία του στο «τριφύλλι» συνδυάστηκε και με την κλήση του στην εθνική Ακτής Ελεφαντοστού για το Μουντιάλ, που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Ο Λαφόν θα επιστρέψει πλέον στη Ναντ και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς δεν υπολογίζεται από τη γαλλική ομάδα. Με τις τρεις αποχωρήσεις, ο Παναθηναϊκός κλείνει έναν κύκλο συνεργασιών και προχωρά στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

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Τέλος και ο Ρενάτο Σάντσες

Τη λύση της συνεργασίας του και με τον Ρενάτο Σάντσες ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με τον Πορτογάλο μέσο να επιστρέφει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 28χρονος χαφ αγωνιζόταν δανεικός από τους πρωταθλητές Ευρώπης στο «τριφύλλι». Ο Ρενάτο Σάντσες δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με την Παρί Σεν Ζερμέν και θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσει τη καριέρα του στους Παριζιάνους, ως εκ τούτου βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της σταδιοδρομίας του.

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Παρελθόν απο το Τριφύλλι αποτελεί και ο Χάβι Ερνάντεθ, ο οποίος ήρθε στους “πράσινους” τον Ιανουάριο με την μορφή δανεισμού και συμμετείχε σε 14 παιχνίδια έχοντας σκοράρει μάλιστα και δύο φορές.