Πούτιν: Τα ουκρανικά πλήγματα προκαλούν ζημιές στη ρωσική οικονομία, αλλά ανακάμπτουμε γρήγορα

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Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα ουκρανικά πλήγματα προκαλούν ζημιές στη ρωσική οικονομία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η χώρα ανακάμπτει γρήγορα από τις επιπτώσεις τους.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς που συμμετέχουν στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Σίγουρα μας προκαλούν κάποιες ζημιές, αλλά ανακάμπτουμε γρήγορα. Δεν θα μπορέσουν να μας δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Περισσότεροι από 700.000 στρατιώτες στη ζώνη των επιχειρήσεων»

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η παρουσία του ρωσικού στρατού στη ζώνη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπερβαίνει τους 700.000 στρατιωτικούς.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται «ουσιαστικά μόνη απέναντι στη Δύση».

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν προελαύνουν στην Ουκρανία «τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε», αλλά εξακολουθούν να προχωρούν σταδιακά, ημέρα με την ημέρα.

«Σιγά σιγά φέρνουμε τα εδάφη μας υπό τον έλεγχό μας. Θα το πετύχουμε αυτό, κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει», δήλωσε.

Προανήγγειλε εντονότερα αντίποινα κατά της Ουκρανίας

Ο Πούτιν ανέφερε ακόμη ότι η Ρωσία θα αυξήσει σταδιακά την ένταση των αντιποίνων της κατά της Ουκρανίας, με στόχο, όπως είπε, να αποτρέψει επιθέσεις εναντίον ρωσικών πολιτικών υποδομών.

Επαναλαμβάνοντας τις πάγιες ρωσικές κατηγορίες κατά του ΝΑΤΟ για την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε παράλληλα το τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο των χωρών της Συμμαχίας, χαρακτηρίζοντάς τες «ιδιαίτερα ανεπτυγμένες οικονομίες».