Βρετανία: 14χρονη κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Μάντσεστερ

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Μια 14χρονη μαθήτρια κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας μετά την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Μάντσεστερ, από την οποία τραυματίστηκαν δύο έφηβοι και ένας 27χρονος άνδρας.

Αστυνομικοί κλήθηκαν την Τρίτη στο σχολείο Co-op Academy, στην περιοχή Μπλάκλεϊ του Μάντσεστερ, έπειτα από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι.

Οι τραυματίες, ένα 14χρονο αγόρι, ένα 14χρονο κορίτσι και ένας 27χρονος άνδρας, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο έλαβαν σύντομα εξιτήριο, καθώς τα τραύματά τους δεν κρίθηκαν σοβαρά.

Κατηγορίες για τρεις απόπειρες δολοφονίας

Η 14χρονη συνελήφθη επί τόπου αρχικά ως ύποπτη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση και στη συνέχεια τέθηκε υπό παρακολούθηση βάσει του Νόμου περί Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το SkyNews.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε αργότερα ότι η ανήλικη κατηγορείται πλέον για τρεις απόπειρες δολοφονίας και δύο παραβάσεις που αφορούν κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε σχολικό χώρο.

Η 14χρονη αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ την Παρασκευή.

Την έρευνα ανέλαβε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη της έρευνας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το περιστατικό δεν έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια.

«Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες εναντίον ενός νεαρού κοριτσιού και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα θύματα, τις οικογένειές τους και τη σχολική κοινότητα που έχει επηρεαστεί βαθιά από το περιστατικό», δήλωσε ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Βορειοδυτικής Αγγλίας, Τζόναθαν Τσάντγουικ.

Όπως πρόσθεσε, παρά την απαγγελία κατηγοριών, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε ότι οι ερευνητές παραμένουν ανοιχτοί ως προς τα κίνητρα της επίθεσης.

Ο επικεφαλής αξιωματικός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Ντέιβιντ Μίνι, δήλωσε ότι η 14χρονη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση και εξετάζεται από επαγγελματίες υγείας.