Μεξικό: Επίθεση στην πλατεία του Αγίου Δομίνικου – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν χθες (27/7) στο Μεξικό, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέρα μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, ένα από τα βασικά ιστορικά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου δρουν αντίπαλες συμμορίες και διακινούνται ναρκωτικά. Το θύμα ήταν άνδρας 42 ετών, που έγινε στόχος σύμφωνα με τη γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας «απευθείας επίθεσης». Οι τραυματίες είναι άνδρες 39 ετών, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Αν και το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή/και σε περιοχές όπου δρουν συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο είναι γνωστό ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Unión Tepito και η Fuerza Anti-Unión. Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα. Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ κατοικεί σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από εκεί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν χθες (27/7) στο Μεξικό, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στην προεδρία.\n- Η επίθεση σημειώθηκε στην πλατεία Santo Domingo, ένα από τα βασικά ιστορικά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας.\n- Αν και τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα, η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ, διαμένει σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από το σημείο που εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν χθες (27/7) στο Μεξικό, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέρα μεσημέρι, όχι μακριά από την έδρα της προεδρίας, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές. 

Η επίθεση σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Belisario Domínguez και República de Brasil, στην πλατεία Santo Domingo, ένα από τα βασικά ιστορικά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει το aristeguinoticias.com σύμφωνα με τη Γραμματεία Ασφάλειας των Πολιτών (SSC), ένας 42χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών, ενώ δύο άλλοι άνδρες, και οι δύο 39 ετών, τραυματίστηκαν.

 

 

 

Αν και το Μεξικό, σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή και σε περιοχές όπου δρουν επικίνδυνες συμμορίες, επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, είναι γνωστό, ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Union Tepito και η Fuerza Anti-Unión.

Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα.

Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ, διαμένει σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από  το σημείο που εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

 

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