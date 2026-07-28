Μεξικό: Επίθεση στην πλατεία του Αγίου Δομίνικου – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν χθες (27/7) στο Μεξικό, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέρα μεσημέρι, όχι μακριά από την έδρα της προεδρίας, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Belisario Domínguez και República de Brasil, στην πλατεία Santo Domingo, ένα από τα βασικά ιστορικά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει το aristeguinoticias.com σύμφωνα με τη Γραμματεία Ασφάλειας των Πολιτών (SSC), ένας 42χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών, ενώ δύο άλλοι άνδρες, και οι δύο 39 ετών, τραυματίστηκαν.

#Alerta | #Nación 🚨🔫 Ataque armado en inmediaciones de la plaza de Santo Domingo en el centro histórico de la #CDMX. El saldo es de una persona muerta y dos más heridas. Los responsables presuntamente huyeron en motocicleta. 📹 En redes pic.twitter.com/O4ejv7DsZZ — ACONTECER (@acontecer_) July 28, 2026

Αν και το Μεξικό, σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή και σε περιοχές όπου δρουν επικίνδυνες συμμορίες, επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, είναι γνωστό, ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Union Tepito και η Fuerza Anti-Unión.

Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα.

Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ, διαμένει σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από το σημείο που εκτυλίχθηκε το περιστατικό.