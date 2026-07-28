ΠΑΣΟΚ: «Επισημοποιείται» η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο κόμμα – Θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη το μεσημέρι

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Χουρδάκης, αναμένεται να προσχωρήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αυξάνοντας τα μέλη της σε 33. Η προσχώρηση θα επισημοποιηθεί σε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή το μεσημέρι.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Μιχάλης Χουρδάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέσα στην ημέρα ο ανεξάρτητος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Χουρδάκης αναμένεται να προσχωρήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα αυξηθεί κατά έναν βουλευτή και πλέον θα φτάσει τους 33.
  • Στη 1 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης θα υποδεχθεί τον κ. Χουρδάκη στο γραφείο του στη Βουλή, όπου θα αναμένεται να «επισημοποιηθεί» και η προσχώρησή του στο κόμμα.
  • Πρόκειται για την προσχώρηση του τρίτου κατά σειρά ανεξάρτητου βουλευτή στην πράσινη ΚΟ, μετά τους Ράνια Θρασκιά και Πέτρο Παππά που είχαν προηγηθεί πριν από ενάμιση χρόνο αλλά και του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη προ τριμήνου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μέσα στην ημέρα ο ανεξάρτητος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Χουρδάκης αναμένεται να προσχωρήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα αυξηθεί κατά έναν βουλευτή και πλέον θα φτάσει τους 33.

Στη 1 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης θα υποδεχθεί τον κ. Χουρδάκη στο γραφείο του στη Βουλή, όπου θα αναμένεται να «επισημοποιηθεί» και η προσχώρησή του στο κόμμα.

Πρόκειται για την προσχώρηση του τρίτου κατά σειρά ανεξάρτητου βουλευτή στην πράσινη ΚΟ, μετά τους Ράνια Θρασκιά και Πέτρο Παππά που είχαν προηγηθεί πριν από ενάμιση χρόνο αλλά και του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη προ τριμήνου.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ