ΠΑΣΟΚ: «Επισημοποιείται» η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο κόμμα – Θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη το μεσημέρι

Μέσα στην ημέρα ο ανεξάρτητος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Χουρδάκης αναμένεται να προσχωρήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα αυξηθεί κατά έναν βουλευτή και πλέον θα φτάσει τους 33.

Στη 1 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης θα υποδεχθεί τον κ. Χουρδάκη στο γραφείο του στη Βουλή, όπου θα αναμένεται να «επισημοποιηθεί» και η προσχώρησή του στο κόμμα.

Πρόκειται για την προσχώρηση του τρίτου κατά σειρά ανεξάρτητου βουλευτή στην πράσινη ΚΟ, μετά τους Ράνια Θρασκιά και Πέτρο Παππά που είχαν προηγηθεί πριν από ενάμιση χρόνο αλλά και του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη προ τριμήνου.