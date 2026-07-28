Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» τη χώρα έως και αύριο – Ενισχύονται τα μελτέμια μέχρι το Σάββατο

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Με υψηλές αλλά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, ζέστη αλλά και ενίσχυση των μελτεμιών θα «κυλήσει» ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Έως αύριο, Τετάρτη η αφρικανική σκόνη θα είναι «παρούσα» στην ατμόσφαιρα, αλλά τα μελτέμια θα συμβάλουν στο να «καθαρίσει» σταδιακά.

Σύμφωνα με τον Κόμβο Πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αέριων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Οι μέγιστες συγκεντρώσεις καταγράφονται σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου.

Αυξημένο φορτίο σκόνης αναμένεται κυρίως σε:

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Πελοπόννησο

Κρήτη

Νησιά Ιονίου

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Στη νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε Λακωνία, Μεσσηνία, Αχαΐα και Άργος, οι συγκεντρώσεις της σκόνης αναμένεται να επηρεάσουν παροδικά και τα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Η ποιότητα του αέρα ενδέχεται να είναι οριακά επιβαρυμένη, με τις συγκεντρώσεις να προσεγγίζουν τα 50 μg/m³.

Η μεταφορά της σκόνης εκτιμάται ότι θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου, καθώς θα μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Με καλοκαιρία, υψηλές αλλά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και σταδιακή ενίσχυση των βορείων ανέμων θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέττα Ζιακοπούλου.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει αποφύγει μέχρι στιγμής έναν παρατεταμένο και ισχυρό καύσωνα, σε αντίθεση με τη Γαλλία και την Ισπανία, που δοκιμάζονται από ακραίες θερμοκρασίες και μεγάλες πυρκαγιές.

Για σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και πολύ περιορισμένη πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά από το μεσημέρι, φτάνοντας στα Δωδεκάνησα τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ενδέχεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς και ασθενείς έως μέτριους βόρειους ανέμους, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς και αυξημένη υγρασία κατά διαστήματα.

Σημαντική ενίσχυση των μελτεμιών

Από την Τετάρτη έως και το Σάββατο αναμένεται σημαντική ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο. Την Τετάρτη οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ από την Πέμπτη έως το Σάββατο θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ, με πιθανές ριπές έως και 9 μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να δυσκολέψουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τα μικρότερα σκάφη, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ. Παράλληλα, στα ανατολικά της χώρας η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στους 32 με 34 βαθμούς λόγω των μελτεμιών, ενώ στα δυτικά θα επιμείνει η ζέστη, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 39 βαθμούς.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή στον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις υπαίθριες δραστηριότητες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2026