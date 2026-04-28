Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Εκτός κινδύνου, με τραύματα στα πόδια οι 5 τραυματίες

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

πυροβολισμοί ΕΦΚΑ

Εκτός κινδύνου είναι οι πέντε τραυματίες από τις ένοπλες επιθέσεις του 89χρονου στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών.

Οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τραυματίες φέρουν τραύματα στα πόδια, τα οποία, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν είναι σοβαρά και όλοι βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος τραυμάτισε αρχικά με καραμπίνα έναν εργαζόμενο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο.

