ΗΠΑ: «80 έως 85%» πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν τις επόμενες ημέρες – «Περιλαμβάνει τον Λίβανο» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

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Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ολοένα και πιο αισιόδοξοι για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες, εκτιμώντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος υπολόγισε σε «80 με 85%», αλλά «όχι 100%», την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις «επόμενες ημέρες», αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «αισθάνεται πολύ καλά» όσον αφορά την πορεία των συνομιλιών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές «δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού».

Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να λάβει σημαντική ελάφρυνση κυρώσεων, η οποία θα εξαρτάται από την τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Περιλαμβάνει τον Λίβανο» η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν «περιλαμβάνει τον Λίβανο», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό όχι μόνο από το Ισραήλ αλλά και από τις χώρες του Κόλπου.

Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η υπό διαμόρφωση συμφωνία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα πυρηνικά ζητήματα, αλλά αγγίζει ευρύτερα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

Εκτίμηση για «ευρεία συναίνεση» στην Τεχεράνη

Αναφερόμενος στην ιρανική πλευρά, ο Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι πιθανές επιφυλάξεις είναι «μάλλον ελάχιστες», υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «ευρεία συναίνεση» υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στήριξη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων φαίνεται να εκτείνεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, στους «σκληροπυρηνικούς» κύκλους αλλά και στις «πολιτικές αρχές» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παρά την αυξανόμενη αισιοδοξία από αμερικανικής πλευράς, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με το τελικό περιεχόμενο της συμφωνίας και τον χρόνο οριστικοποίησής της.