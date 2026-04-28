Μαρινάκης στον Realfm 97,8: «Να σταματήσει τον θεσμικό κατήφορο το ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, με αφορμή τη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, που κατηγορεί ευθέως τον Πρωθυπουργό για παρέμβαση στη Δικαιοσύνη, ο κ. Μαρινάκης, είπε: «Νομίζω ότι η κατηγορία αυτή, εκτός από αστήρικτη και αβάσιμη, είναι και βαθύτατα επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, γιατί εκφράζεται από έναν εκ των θεσμικών πυλώνων της χώρας που είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Δεν μπορεί, και αυτό δείχνει και την υποκριτική στάση του ΠΑΣΟΚ, την προηγούμενη εβδομάδα, να χρησιμοποιούν στη ρητορική τους τις δηλώσεις μιας δικαστικής λειτουργού, της κ. Κοβέσι, και να στέκονται πάνω σε αυτές, πριν από περίπου 1,5-2 μήνες να κάνουν πολιτική επί τη βάσει μιας απόφασης ενός Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και τώρα που δεν τους άρεσε η απόφαση της Δικαιοσύνης, η διάταξη αυτή και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, να επιτίθενται στη Δικαιοσύνη.

Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχει επιδείξει μια θεσμική συνέπεια και σοβαρότητα. Μάλιστα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν στα θύματα και της στοχοποίησης της πάνω και της κάτω πλατείας και των λαϊκών δικαστηρίων και σε επίπεδο ρητορικής, “προδότες, γερμανοτσολιάδες”, αλλά και σε επίπεδο ουσιαστικό, όταν στελέχη του βρέθηκαν στα μανταλάκια με την υπόθεση Novartis, από τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φοβερό ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετατρέπει ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα με αυτή τη ρητορική και ταυτίζεται με τους θύτες εκείνης της εποχής» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τι είπε για το αίτημα Ανδρουλάκη για Εξεταστική

Ερωτηθείς εάν η ΝΔ θα δεχθεί την Εξεταστική Επιτροπή που προανήγγειλε ότι θα ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε: «Περιμένουμε το αίτημα, την τεκμηρίωση. Πιστεύω ότι το κίνητρο δεν είναι η διαλεύκανση της υπόθεσης, γιατί κάτι τέτοιο, το κάνει η Δικαιοσύνη, αλλά η πολιτικοποίηση του ζητήματος, αλλά δεν μπορώ να τοποθετηθώ ούτε εγώ ούτε η κυβέρνηση, αν δεν δούμε κάτι. Άρα θα απαντήσουμε στη Βουλή. Μέχρι τώρα το δεδομένο είναι ότι για την υπόθεση αυτή έχει αποφανθεί τρεις φορές ο Άρειος Πάγος και έχει γίνει εξεταστική επιτροπή. Να δούμε για ποιο λόγο θέλει η αντιπολίτευση μια νέα εξεταστική επιτροπή».

«Κανείς δεν υποτιμά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, εξού και έχει τοποθετηθεί τρεις φορές με διάταξη η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή ο Άρειος Πάγος. Για την υπόθεση αυτή έχει ήδη γίνει Εξεταστική, έχει συνεδριάσει και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και έχουμε δύο διατάξεις του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Ζήση. Μία τον Ιούλιο του 2024 και μία τον Ιανουάριο του 2025 και πλέον έχουμε και μία τρίτη διάταξη του κ. Τζαβέλλα, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Τζαβέλλας, πέραν όλων των άλλων, γνωρίζει όλα αυτά τα ζητήματα πάρα πολύ καλά. Τα ζητήματα, τα πολύ λεπτά νομικά και ουσιαστικά ζητήματα. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Ήταν και είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα, ως προς το βιογραφικό του, του δικαστικού κλάδου, αλλά είναι η υπόδειξη της Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση, κατά πλειοψηφία και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο.

Δηλαδή όλοι οι ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς ψήφισαν και κατά πλειοψηφία υπέδειξαν στην κυβέρνηση τον κ. Τζαβέλλα. Άρα τι λέει η αντιπολίτευση; Ότι η υπόδειξη της Δικαιοσύνης σε ανώτατο επίπεδο στην κυβέρνηση, που λέγεται Τζαβέλλας – η κυρία Αδηλίνη, η προκάτοχος του κ. Τζαβέλλα, που ψηφίστηκε από τα 4/5της διάσκεψης των Προέδρων στη Βουλή και ο κ. Ζήσης, ο οποίος είναι επί 15 χρόνια δικαστής στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και ήταν Εισαγγελέας Διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή άνθρωποι με μακρά πορεία- δεν ξέρουν τι τους γίνεται και θέλει η αντιπολίτευση να μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε αλά καρτ τη Δικαιοσύνη», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας:

«Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ξανά τόσο μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος και για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ να διολισθαίνει σε αυτό το δρόμο. Είναι επικίνδυνο αυτό το μονοπάτι και όταν πηγαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες».

«Να σταματήσει τον θεσμικό κατήφορο το ΠΑΣΟΚ»

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να σταματήσει τον θεσμικό κατήφορο, όπως είπε, και να αποδεχθεί την απόφαση της Δικαιοσύνης. «Απορεί πολλές φορές ο κ. Ανδρουλάκης γιατί στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία δεν είναι απλά μακριά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά υπολείπεται πολλές φορές και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς που κάθε άλλο παρά σοβαρή στάση έχουν στα πράγματα.

Είναι πάρα πολύ απλό. Ο κ. Ανδρουλάκης αυτή τη βδομάδα δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μία από τις πέντε χώρες που είχαν πλεόνασμα, ένα πλεόνασμα αποτέλεσμα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Δεν ασχολήθηκε, δεν έβγαλε μια ανακοίνωση για την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου που προηγούμενο θεωρώ δεν έχει ως προς το αποτέλεσμα. Δεν ασχολήθηκε με τα μεγάλα και σοβαρά, όπως ότι μειώνεται το χρέος στη χώρα, γιατί είναι και σε ένα κόμμα που έχει παράδοση δημιουργίας χρεών και συμπεριφέρεται ως ένας υποψήφιος για την Εθνική Σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων.

Ο κ. Ανδρουλάκης εφόσον είναι αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θεωρητικά είναι εν δυνάμει Πρωθυπουργός και αντί για εν δυνάμει Πρωθυπουργός, συμπεριφέρεται ως εν δυνάμει υποψήφιος για το δικαστικό σώμα άσχετα αν έχουν παρέλθει προθεσμίες για να μπορεί να το κάνει αυτό» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση, που επισημαίνουν πως δεν γίνεται περαιτέρω έρευνα για κατασκοπεία, ενώ η αντιπολίτευση λέει ότι από τη στιγμή που υπήρξαν διαπιστωμένες παράνομες παρακολουθήσεις υπουργών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, θα έπρεπε να ερευνηθεί και το θέμα αυτό, τόνισε: «Στη διάταξη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απαντά αναλυτικά στο γιατί δεν πρέπει να βγει από το αρχείο η υπόθεση και σε αυτό το σημείο και εξηγεί τους λόγους που εδώ δεν πρέπει να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τεκμηριωμένο νομικά. Αναφέρεται περίπτωση-περίπτωση στις υποθέσεις των ανθρώπων όπου έγινε επίκληση από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Μιλάμε για μία διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία θεωρώ ότι δεν μπορεί να μπει στο ζύγι με μία υποκειμενική πολιτική θέση ενός κόμματος αντιπολίτευσης. Σε μία δημοκρατία, τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν τις βάζουμε σε δημοψήφισμα ή σε πολιτική κριτική».

Η απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα

Απαντώντας στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα που είπε πως ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει, ανέφερε: «Ο κ. Τσίπρας έχει την τεχνογνωσία να βάζει, να βγάζει υποθέσεις από το αρχείο, να βάζει και να βγάζει κατηγορούμενους σε μια υπόθεση. Είναι η τεχνογνωσία των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης που ο ίδιος ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, έχει ομολογήσει ότι υπήρχαν επί των ημερών τους, ημέρες Ρασπούτιν της Δικαιοσύνης. Ο κ. Τσίπρας όπως έμαθε, έτσι λειτουργεί. Έτσι λειτουργούσε η χώρα και ένα μέρος της Δικαιοσύνης επί των ημέρων του κ. Τσίπρα, άρα όπως έχει μάθει να λειτουργεί κάτι, έτσι θέλει να πιστεύει ότι θα ξαναγίνει.

Από τότε που έφυγε από την εξουσία με την λαϊκή ετυμηγορία ο κ. Τσίπρας μέχρι σήμερα, ότι η χώρα μας έχει βελτιωθεί κατά πολύ ως προς τις επίσημες εκθέσεις και όχι τις ατεκμηρίωτες, οι οποίες βγαίνουν από διάφορους που έρχονται και λένε ό,τι λένε και δικαίωμά τους. Η χώρα μας σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου και για την ελευθερία του Τύπου, έχει καταφέρει και έχει μειώσει τις συστάσεις της από 7 σε 4 και έχει καταφέρει να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από 15 κράτη μέλη της Ευρώπης, κάτι που δεν ίσχυε επί των ημερών του κ. Τσίπρα και των στοχοποιήσεων πολιτικών αντιπάλων και των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης».

Ερωτηθείς γιατί ο κ. ο Ντίλιαν, ένας από τους καταδικασμένους από το Μονομελές Πρωτοδικείο δεν καλείται να καταθέσει μετά τις δηλώσεις του που η αντιπολίτευση θεωρεί ότι αποτελούν έναν έμμεσο εκβιασμό του πρωθυπουργού, είπε:

Ο κ. Ντίλιαν είναι ένας εκ των τεσσάρων κατηγορούμενων της υπόθεσης η οποία εκδικάστηκε στο μονομελές πλημμελειοδικείο. Καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Έκανε ο άνθρωπος έφεση, θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Άρα έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου πλέον σε δεύτερο βαθμό και η παραπομπή του, έγινε δυνάμει της διάταξης του κ. Ζήση της πρώτης και στη συνέχεια δεύτερης διάταξης, η οποία διάταξη οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα περί μη εμπλοκής κρατικών λειτουργών και σε συγκεκριμένη παραπομπή. Άρα, ο κ. Ντίλιαν ό,τι ήταν να πει, το είπε στον πρώτο βαθμό και ό,τι άλλο είναι να πει θα το πει στο δεύτερο βαθμό. Επίσης, η ερμηνεία της όποιας δήλωσης σε επίπεδο μιας συνέντευξης είναι προφανώς δικαίωμα του κάθε κόμματος. Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά μιας υπόθεσης, τις καταθέσεις, τις μαρτυρίες και προφανώς τα όσα λένε οι διάδικοι σε μια υπόθεση».

«Άρα, συμπέρασμα, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει την ιδιότητα που έχει δικονομικά και έχει κάνει έφεση και θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό.

Ως προς τις υποκλοπές, τεράστια σημασίας ζήτημα, προφανώς σημαντικό θεσμικά, ως προς τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν τη διερεύνησή του, αλλά ούτε εδώ υπάρχει η διάσταση, αυτό που λέμε πιάστηκε ο υπουργός με τη γίδα στην πλάτη αυτό που έχει μάθει ο κόσμος για διαφθορά» τόνισε, κάνοντας λόγο για τσουβάλιασμα. «Δεν υποτιμώ τις υποκλοπές, αλλά προσπαθώ να αποδομήσω αυτό το περί πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή και δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για νέα συμπληρωματική δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόνισε: «Με δεδομένα που δεν αμφισβητούνται η ευρωπαϊκή εισαγγελία σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της, ερευνά αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, 3600 καταγγελίες -κάποιες μπορεί να πατάνε νομικά και ουσιαστικά, κάποιες μπορεί να είναι αβάσιμες. Εξ αυτών των 3600, οι 170 αναφέρονται στη χώρα μας -κάποιες μπορεί να είναι σοβαρές, κάποιες άλλες όχι. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, δηλαδή σύσσωμη η αντιπολίτευση, ελλείψει προγράμματος κοστολογημένου και εναλλακτικής πρότασης, να κάνει πολιτική πάνω σε έρευνες υποθέσεων».

«Δεύτερον, είναι σαφές αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλοι στην αντιπολίτευση, δηλαδή πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, τα οποία η κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει θεωρώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και διορθώνοντας και λάθη που έχει κάνει με πρώτο και κυριότερο το κόστος ζωής, πάει να φτιάξει το αφήγημα μίας διεφθαρμένης κυβέρνησης.

Διαφθορά – τουλάχιστον σύμφωνα με αυτό το οποίο καταλαβαίνει απλά ο κόσμος- είναι όλα όσα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, όταν πιάστηκαν οι υπουργοί με τη γίδα στην πλάτη, μπήκαν στη φυλακή και το κόμμα το οποίο έχει να επιδείξει τις περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς να ισοπεδώνω και να τσουβαλιάζω τα μέλη του και τα στελέχη του, είναι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει στο μυαλό του ο κόσμος ως υποθέσεις διαφθοράς» είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Στη συνείδηση του κόσμου αυτό το οποίο ταυτίζεται με τη διαφθορά και τη διαπλοκή για το πολιτικό σύστημα, είναι το πολιτικό χρήμα, είναι οι υπουργοί που πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη. Αυτοί λοιπόν που κουνάνε το δάχτυλο, πρωτίστως η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι το ΠΑΣΟΚ που έχει διαπρέψει εντός εισαγωγικών στο παρελθόν με στελέχη που οδηγήθηκαν στη φυλακή σε τέτοιες υποθέσεις. Ποιες είναι οι υποθέσεις δυνάμει των οποίων χτίζεται το αφήγημα αυτό από την αντιπολίτευση τα ΤΕΜΠΗ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές» πρόσθεσε.

Χαρακτηρίζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πολύ σοβαρή, γιατί, όπως είπε, είναι «μια υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων για τις οποίες η χώρα έχει πληρώσει 3 δισ. ευρώ σε βάθος 30 ετών, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, που δικαιολογείται το ξαναλέω πομπώδης τίτλος που βάζει η αντιπολίτευση». «Συμπέρασμα. Η αντιπολίτευση απ’ τη μία προσπαθεί να τσουβαλιάσει τρία επιμέρους σοβαρά θέματα με εντελώς διαφορετικές προεκτάσεις από αυτό που έχει συνηθίσει ο κόσμος να λέει για διαφθορά και διαπλοκή για να χτίσει ένα αφήγημα για να επιβιώσει πολιτικά», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ποια είναι η εμπλοκή πολιτικών προσώπων μέχρι τώρα; Είναι τα αιτήματα για άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για επικοινωνίες τις οποίες είχαν κάνει -που για να είμαστε δίκαιοι η δικαιοσύνη θα τα αξιολογήσει- και τους τιμά το γεγονός ότι ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους. Δεν εμπλέκονται ούτε για χρηματισμό, ούτε ότι είχαν κάποια τέτοια οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση και να είμαστε δίκαιοι αυτά τα οποία προαναγγέλλονται από τις διαρροές που κακώς έγιναν στο παρελθόν, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που είδαμε στη δικογραφία» τόνισε σε άλλο σημείο.