Ο Παύλος Μαρινάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8.

«Αστήρικτη και αβάσιμη και βαθύτατα επικίνδυνη η άποψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα που δεν τους άρεσε η απόφαση, επιτίθενται στη δικαιοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχει επιδείξει θεσμικά συνέπεια και σοβαρότητα. Είναι φοβερό ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετατρέπει ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, σε ένα κόμμα με αυτή την ρητορική» είπε αρχικά.

Ερωτηθείς αν θα πουν «ναι» σε εξεταστική απάντησε «περιμένουμε το αίτημα, θα απαντήσουμε στη Βουλή. Για την υπόθεση αυτή έχει γίνει ήδη εξεταστική και έχουμε δύο διατάξεις του αντιεισαγγελέα του κ. Ζήση και μία του κ. Τζαβέλλα. Η αντιπολίτευση λέει ότι ο κ. Τζαβέλλας είναι διορισμένος από την κυβέρνηση, ο κ. Τζαβέλλας γνωρίζει τα ζητήματα καλά, δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Είναι μεγάλο όνομα λόγω βιογραφικού. Είναι η υπόδειξη των ανώτατων δικαστικών στην κυβέρνηση ο κ. Τζαβέλλας. Η αντιπολίτευση θέλει να κρίνουμε αλά καρτ την δικαιοσύνη».

«Πρέπει να σταματήσει τον θεσμικό κατήφορο το ΠΑΣΟΚ» επεσήμανε. «Ο κ. Ανδρουλάκης θεωρητικά είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπεριφέρεται ως εν δυνάμει υποψήφιος για το δικαστικό σώμα» σχολίασε.

«Ο κ. Τσίπρας έχει την τεχνογνωσία να βάζει και να βγάζει υποθέσεις από το αρχείο, να βάζει και να βγάζει κατηγορούμενους. Όπως έμαθε, έτσι λειτουργεί ο κ. Τσίπρας» είπε σχετικά με τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα διαφθοράς και διαπλοκής» είπε. «Τα Τέμπη είναι ένα τραγικό δυστύχημα που διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Αν δεχόμασταν το αφήγημα της αντιπολίτευσης για την «717», για κάθε θάνατος στην άσφαλτο τότε θα έπρεπε κάθε υπουργός να πηγαίνει κατηγορούμενος για κάθε δρόμο που δεν ολοκληρώθηκε» συμπλήρωσε.

«Ο κ. Ντίλιαν είναι ένας εκ των 4 κατηγορούμενων, καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό και θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Η διάταξη του κ. Ζήση οδήγησε στη συγκεκριμένη παραπομπή. Ό,τι άλλο θέλει να πει ο κ. Ντίλιαν θα το πει σε δεύτερο βαθμό. Η δικαιοσύνη αξιολογεί όσα λένε οι διάδικοι. Έχει κάνει έφεση ο συγκεκριμένος άνθρωπος και θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση» περιέγραψε.

«Δεν υποτιμώ τις υποκλοπές αλλά προσπαθώ να αποδομήσω το αφήγημα για “την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση”» πρόσθεσε.

«Στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, δεν κατηγορούνται για χρηματισμό. Και εδώ που είναι μια σοβαρή υπόθεση, δεν είναι στην κατηγορία που δικαιολογείται ο πομπώδης τίτλος που βάζει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να τσουβαλιάσει τρία διαφορετικά θέματα» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Με πολιτικές απαντάει μια κυβέρνηση. Δώσαμε κάποιες απαντήσεις με καθυστέρηση όπως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όταν κάτι είναι στην ΑΑΔΕ δεν επιδέχεται παρέμβασης. Η μετάβαση αυτή, που ψήφισε μόνο η ΝΔ, είναι το τέλος αυτών των πρακτικών» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Στο ρουσφέτι απαντάς με πολιτικές. Κάναμε πολλά από αυτά που θέλουν οι πολίτες, κάπου αργήσαμε ναι»

«Επελέγη η παράσταση να γίνει σε 4 υπευθύνους που δεν έκαναν όσα έπρεπε, δεν σημαίνει ότι τους υπόλοιπους η διοίκηση τους θεωρεί αθώους. Αφήνουμε στη δικαιοσύνη να βγάλει τις δικές της αποφάσεις. Δεν είναι συγκάλυψη αυτό» ανέφερε.

Η ΝΔ είναι κόμμα ουσιαστικού διαλόγου

Για την επιστολή των 5 βουλευτών απάντησε πως «είναι μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα. Αναγνωρίζει και κάποιες επιτυχίες του επιτελικού κράτους. Αυτή είναι η ΝΔ. Είναι κόμμα ουσιαστικού διαλόγου, οι βουλευτές είναι το θεμέλιο αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας. Πιστεύω ότι σε αντίθεση με το τι κάνουν άλλα κόμματα που κάνουν συνέδριο για το με ποιον δεν θα κυβερνήσουν, εμείς θα έχουμε προσυνέδρια για τις πολιτικές και τι θέλουμε να κάνουμε».

«Εκλογές θα έχουμε το 2027»

«Εκλογές θα έχουμε το 2027, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Τον Σεπτέμβριο είναι πρόωρες, λιγότερο πρόωρες από ότι θα ήταν να γίνουν τώρα. Δεν υπάρχει ολίγον έγκυος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις δρουν υπό συνθήκες πίεσης και πολέμου, είναι κρίσιμο το σταθερό τιμόνι» διευκρίνισε ο κ. Μαρινάκης.

Για την ακρίβεια

«Είναι το νούμερο ένα ζήτημα το κόστος ζωής. Ο πληθωρισμός χτύπησε όλη την Ευρώπη, αλλά κάθε κυβέρνηση το αντιμετωπίζει ξεχωριστά»

«Ο κόσμος ζητάει παραπάνω με το δίκιο του. Η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους».

«Θετικοί είμαστε, μακάρι να το δούμε» απάντησε σε ερώτηση για ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ στις εφημερίδες.

