Βασίλης Παπαδρόσος: Παραιτήθηκε από τον ΣΚΑΪ

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ο Βασίλης Παπαδρόσος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ.

Βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση τα τελευταία 7 χρόνια. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση ή αν οδεύει προς κάποιον άλλον τηλεοπτικό σταθμό.

Τον Ιανουάριο του 2019 ανακοινώθηκε από το κανάλι του Φαλήρου ότι ο Βασίλης Παπαδρόσος θα έπαιρνε το τιμόνι της ενημέρωσης. Ο δημοσιογράφος διατέλεσε διευθυντής ειδήσεων του Alpha επί 11 έτη.

«Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΣΚΑΪ αναλαμβάνει ο Βασίλης Παπαδρόσος. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος έχει μακρόχρονη πορεία στον τομέα της Ενημέρωσης και έχει διατελέσει Διευθυντής Ειδήσεων και στέλεχος επί πολλά έτη στην τηλεόραση. Η διοίκηση του ΣΚΑΪ τον καλωσορίζει και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα» ανέφερε τότε η ανακοίνωση.

 

