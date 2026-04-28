Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Πειραιάς – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι και σήμερα οι οδηγοί στην Αττική, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, την Κηφισίας, την Αττική Οδό και το Λιμάνι του Πειραιά. Στον Κηφισό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως και τη Μεταμόρφωση.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα καταγράφονται στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του νοσοκομείο «Υγεία» έως τη Φιλοθέη και από το Ψυχικό έως την Πανόρμου, ενώ στο ρεύμα ανόδου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Ψυχικό έως και το Χαλάνδρι.

Στο «κόκκινο» είναι η άνοδος της Λεωφόρου Κωνσταντίνου, και η κάθοδος της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης σε αρκετούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας καθώς και στους δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας

Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.