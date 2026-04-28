Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Πειραιάς – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κίνηση

Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι και σήμερα οι οδηγοί στην Αττική, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, την Κηφισίας, την Αττική Οδό και το Λιμάνι του Πειραιά. Στον Κηφισό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως και τη Μεταμόρφωση.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα καταγράφονται στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του νοσοκομείο «Υγεία» έως τη Φιλοθέη και από το Ψυχικό έως την Πανόρμου, ενώ στο ρεύμα ανόδου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Ψυχικό έως και το Χαλάνδρι.

Στο «κόκκινο» είναι η άνοδος της Λεωφόρου Κωνσταντίνου, και η κάθοδος της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης σε αρκετούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας καθώς και στους δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

κίνηση, 28/4/2026

 

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

  • Καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας
  • Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

  • Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας
  • Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

 

Κολλάνε τα κόπρανα σας στην λεκάνη; Για ποιες παθήσεις προειδοποιούν οι ειδικοί

Ξεκίνησε το vaping στα 15 της και τώρα της δίνουν 18 μήνες ζωής: «Οι γιατροί είπαν ότι έχω πνευμόνια 80χρονου»

Βενζίνη: Πόσο θα αυξηθεί η τιμή της και πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές για το Fuel Pass

Φορολογικές δηλώσεις: Πόσοι έχουν επιστροφή, πόσοι δεν καταβάλουν ούτε ένα ευρώ και πόσοι πληρώνουν φόρους

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
09:30 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Άργος Ορεστικό: Άγριος καβγάς για μια θέση πάρκινγκ – Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα

Λίγες μόλις ώρες μετά την επίθεση κατά 23χρονης στο Παγκράτι, ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθ...
08:50 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Ανετράπη φορτηγό στο ύψος του Ελληνικού – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα...
06:35 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (28/4) στην Αθήνα και σε άλλες 8 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες...
05:53 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σαν σήμερα 28 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επέτειοι Π...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς