ΗΠΑ: Οι ψίθυροι Τραμπ στον βασιλιά Κάρολο για τον Πούτιν που δεν έπιασαν τα μικρόφωνα – «Θα τα πούμε αργότερα»

Μια ειδικός στην ανάγνωση χειλιών φέρνει στο φως τους άγνωστους διαλόγους που είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο βασιλιάς Κάρολος κατά την άφιξη του Βρετανού μονάρχη στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα.

Παρόλο που οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη συνάντηση στον Νότιο Κήπο, όπου αντάλλαξαν τις πρώτες κουβέντες, χωρίς όμως οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις να πιάσουν τον διάλογό τους.

Σύμφωνα με την Νικόλα Χίκλινγκ, που μίλησε στην Daily Mail, ο Αμερικανός Πρόεδρος έσπευσε να αναφερθεί τόσο στους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το Σάββατο στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όσο και σε ανησυχητικές εξελίξεις για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο διάλογος για την ασφάλεια και τον Πούτιν

«Αυτοί οι πυροβολισμοί…», φαίνεται να είπε ο Τραμπ ξεκινώντας την κουβέντα.

«Θα προτιμούσα να μην στέκομαι εδώ έξω για πολλή ώρα» απάντησε ο Κάρολος, προσθέτοντας: «Νιώθω ότι δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ».

Ο Τραμπ ρώτησε τον Κάρολο αν είναι καλά, σημειώνοντας: «Δεν είναι καλό πράγμα».

«Δεν ήμουν προετοιμασμένος, αλλά τώρα είμαι προετοιμασμένος», πρόσθεσε.

Αλλάζοντας θέμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως βρίσκεται σε επαφή με τον Ρώσο ηγέτη. «Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάω με τον Πούτιν. Θέλει πόλεμο», είπε σύμφωνα με τη Χίκλινγκ.

Ο βασιλιάς Κάρολος προσπάθησε να αποφύγει τη συζήτηση, απαντώντας: «Θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα».

Ο Τραμπ όμως επέμεινε, προειδοποιώντας: «Έχω ένα προαίσθημα… αν έκανε αυτά που είπε, θα εξολόθρευε τον πληθυσμό».

«[Θα το συζητήσουμε] Μια άλλη φορά», αποκρίθηκε ο Βρετανός μονάρχης, κλείνοντας το θέμα.

Επίσκεψη μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, έφτασαν τη Δευτέρα στις ΗΠΑ για μια τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, η οποία όμως ξεκίνησε υπό τη σκιά έντονου προβληματισμού για την ασφάλεια.

Η ανησυχία προκλήθηκε μετά το περιστατικό του Σαββάτου, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ στον χώρο όπου διεξαγόταν το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αναγκάζοντας τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να απομακρύνουν εσπευσμένα τον Ντόναλντ Τραμπ από την εκδήλωση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφορικά με την επικείμενη επίσκεψη του Καρόλου και της Καμίλας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι καλά – θα είναι απόλυτα ασφαλής. Ο περιβάλλων χώρος του Λευκού Οίκου είναι πραγματικά ασφαλής».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν υπήρξε καμία ένδειξη από τις αρχές για επιπλέον απειλές εναντίον του ή άλλων αξιωματούχων.

Αυτό το κλίμα ανησυχίας φάνηκε να μεταφέρεται και στα πρώτα λεπτά της συνάντησης των δύο ανδρών.

Ξενάγηση και «βασιλικό» τσάι

Η ατμόσφαιρα έγινε πιο ελαφριά όταν ο Τραμπ αναφέρθηκε στο σχέδιο ανακαίνισης της αίθουσας χορού (ballroom) του Λευκού Οίκου.

«Μπορείτε να δείτε ακριβώς εκεί μέσα», είπε. «Κατευθείαν μέσα στην αίθουσα χορού. Θα θέλατε να δείτε;».

Ο βασιλιάς Κάρολος χαμογέλασε και απάντησε: «Είμαι βέβαιος ότι θα μας δείξετε», με τον Τραμπ να ανταπαντά: «Σωστά, έχετε δίκιο».

Μετά την υποδοχή, ο Κάρολος και η Καμίλα απόλαυσαν τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο και ξεναγήθηκαν στη νέα κυψέλη του Λευκού Οίκου, η οποία αποτελεί μικρογραφία του κτιρίου και βρίσκεται δίπλα στον κήπο που φύτεψε η Μισέλ Ομπάμα το 2009.