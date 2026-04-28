Πέντε φορές πυροβόλησαν οι φρουροί του Τραμπ κατά του ενόπλου στο δείπνο – Ένας εξ’ αυτών δέχτηκε σφαίρα στο στήθος

Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν πέντε φορές εναντίον του άνδρα που φέρεται να προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λίγα εκατοστά από το γεμάτο πλήθος στο δείπνο των ανταποκριτών, ενώ ένας εξ’ αυτών δέχθηκε σφαίρα στο στήθος, όπου φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς.

Ο Τοντ Μπλανς δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι οι πράκτορες εξουδετέρωσαν τον φερόμενο ως δράστη Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, μόνο αφού αυτός σκόνταψε και έπεσε ενώ παραβίαζε ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβολήθηκε στο στήθος, αλλά φορούσε ένα βαλλιστικό γιλέκο που λειτουργούσε», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.

«Αυτός ο ηρωικός αξιωματικός που χτυπήθηκε, πυροβόλησε πέντε φορές εναντίον του Άλεν, τον οποίο δεν τον πέτυχε κάποια σφαίρα, αλλά έπεσε στο έδαφος και συνελήφθη αμέσως», πρόσθεσε.

