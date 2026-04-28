Πυροβολισμοί στον Κεραμεικό: «Είπε σε υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε και πέτυχε έναν άλλον στο πόδι» – Η περιγραφή του διοικητή του ΕΦΚΑ

Τα όσα διαδραματίστηκαν νωρίτερα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου ένας 89χρονος ρακοσυλλέκτης εισέβαλε και πυροβόλησε, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο, περιέγραψε ο διοικητής του φορέα.

«Είναι ένα ατυχές περιστατικό. Μπήκε κάποιος άνθρωπος προφανώς με διάφορα προβλήματα, σήκωσε μία καραμπίνα, είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος, οποίος τραυματίστηκε στο πόδι. Ευτυχώς δεν είναι βαριά, αλλά έχασε αρκετό αίμα. Ένα πραγματικά λυπηρό περιστατικό» δήλωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.