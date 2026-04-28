Κεραμέως για την επίθεση στον ΕΦΚΑ: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε»

«Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη», σημειώνει σε μήνυμά της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Συγκεκριμένα, η υπουργός σημειώνει: «Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ».

 

Σαράντα νέες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα με δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερωτικές δράσεις για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις από το Ίδρυμα Ωνάση

Νέα pass 250 ευρώ και 300 ευρώ για φθηνές διακοπές: Στις 14 Μαΐου 2026 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων -Όλες οι λεπτομέρειες

ΦΠΑ και μηδενικές δηλώσεις: Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις

Google: Παρουσιάζει νέο «μαγικό κουμπί» για τους χρήστες και εξαφανίζει ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και χρόνια

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη
περισσότερα
12:43 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Μαρινάκης στον Realfm 97,8: «Να σταματήσει τον θεσμικό κατήφορο το ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Realfm...
12:31 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Κεραμέως: Επικοινώνησε με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ – Βρίσκεται σε καλή κατάσταση

Επικοινωνία με τον εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, που τραυματίστηκε από τα πυρά του 89χρονου σε κατάστημ...
09:07 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ανοιχτή επιστολή 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος – Ζητούν αλλαγές στο μοντέλο διακυβέρνησης

Ζήτημα αλλαγών ως προς το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας θέτουν με ανοιχτή επιστολή τους, πέν...
01:25 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Βολές Κεφαλογιάννη στον Χάρη Δούκα: «Ως Αθηναία δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη με τη δουλειά του ως δημάρχου» – ΒΙΝΤΕΟ

Βολές στον Χάρη Δούκα για την κατάσταση του Δήμου Αθηναίων έριξε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κε...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς