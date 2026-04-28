Κεραμέως για την επίθεση στον ΕΦΚΑ: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε»

«Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη», σημειώνει σε μήνυμά της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Συγκεκριμένα, η υπουργός σημειώνει: «Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ».