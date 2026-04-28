Κρήτη: Άγρια συμπλοκή έξω από κλαμπ στο Ρέθυμνο – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

περιπολικό
Συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα Δευτέρας έξω από κλαμπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός εκ των εμπλεκομένων. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις.

Σύμφωνα με το ekrit.gr, δύο άνδρες ηλικίας 25 ετών φέρονται να ενεπλάκησαν σε βίαιο επεισόδιο με δύο ακόμη νέους, ηλικίας 21 και 25 ετών, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πόλη του Ρεθύμνου.

Η ένταση, όπως περιγράφεται από αστυνομικές πηγές, κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο 25χρονους να φέρονται να επιτίθενται με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα των δύο άλλων νεαρών. Από τη συμπλοκή, ο ένας από τους παθόντες τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη κάταγμα στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις και κρατούνται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σαράντα νέες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα με δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερωτικές δράσεις για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις από το Ίδρυμα Ωνάση

Νέα pass 250 ευρώ και 300 ευρώ για φθηνές διακοπές: Στις 14 Μαΐου 2026 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων -Όλες οι λεπτομέρειες

ΦΠΑ και μηδενικές δηλώσεις: Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις

Google: Παρουσιάζει νέο «μαγικό κουμπί» για τους χρήστες και εξαφανίζει ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και χρόνια

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη
περισσότερα
12:04 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Πυροβολισμοί στον Κεραμεικό: «Είπε σε υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε και πέτυχε έναν άλλον στο πόδι» – Η περιγραφή του διοικητή του ΕΦΚΑ

Τα όσα διαδραματίστηκαν νωρίτερα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου ένας 89χρονος ρακοσ...
11:58 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Θρίλερ με τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο: Τραυμάτισε 5 άτομα, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 89χρονο ο οποίος άνοιξε πυρ σε ...
11:31 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Επεισόδιο και στη Λουκάρεως – Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πυροβόλησε και τραυμάτισε 3 άτομα στο Ειρηνοδικείο

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Λουκάρεως. Ο 89χρονος, μετά το επεισόδιο στον ΕΚΦΑ στον Κερ...
11:11 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Υπόθεση φρίκης στα Χανιά: Γονείς κατηγορούνται για βασανιστήρια στις 3 κόρες τους

Ξεκίνησε χθες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων η δίκη για μια ανατριχιαστική υπόθεση ενδοοι...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς