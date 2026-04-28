Κρήτη: Άγρια συμπλοκή έξω από κλαμπ στο Ρέθυμνο – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα Δευτέρας έξω από κλαμπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός εκ των εμπλεκομένων. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις.

Σύμφωνα με το ekrit.gr, δύο άνδρες ηλικίας 25 ετών φέρονται να ενεπλάκησαν σε βίαιο επεισόδιο με δύο ακόμη νέους, ηλικίας 21 και 25 ετών, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πόλη του Ρεθύμνου.

Η ένταση, όπως περιγράφεται από αστυνομικές πηγές, κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο 25χρονους να φέρονται να επιτίθενται με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα των δύο άλλων νεαρών. Από τη συμπλοκή, ο ένας από τους παθόντες τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη κάταγμα στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις και κρατούνται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.