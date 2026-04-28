Ουρές χιλιομέτρων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά την ανατροπή του φορτηγού – Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός του – ΒΙΝΤΕΟ

Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης όπου νωρίτερα ανετράπη φορτηγό όχημα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα λίγο μετά τις 08:00 το πρωί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το φορτηγό προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω ύψους και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Το φορτηγό μετέφερε ένα κοντέινερ με οικοδομικά υλικά τα οποία διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε ελαφρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Στο σημείο παραμένουν συνεργεία για την απομάκρυνση του οχήματος και άνδρες της ΕΛΑΣ που ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

