Ουρές χιλιομέτρων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά την ανατροπή του φορτηγού – Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός του – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, τροχαίο, ανατροπή, φορτηγού

Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης όπου νωρίτερα ανετράπη φορτηγό όχημα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα λίγο μετά τις 08:00 το πρωί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το φορτηγό προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω ύψους και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Το φορτηγό μετέφερε ένα κοντέινερ με οικοδομικά υλικά τα οποία διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε ελαφρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Στο σημείο παραμένουν συνεργεία για την απομάκρυνση του οχήματος και άνδρες της ΕΛΑΣ που ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, τροχαίο, ανατροπή, φορτηγού Λεωφόρος Βουλιαγμένης, τροχαίο, ανατροπή, φορτηγού Λεωφόρος Βουλιαγμένης, τροχαίο, ανατροπή, φορτηγού Λεωφόρος Βουλιαγμένης, τροχαίο, ανατροπή, φορτηγού Λεωφόρος Βουλιαγμένης, τροχαίο, ανατροπή, φορτηγού Λεωφόρος Βουλιαγμένης, τροχαίο, ανατροπή, φορτηγού Λεωφόρος Βουλιαγμένης, τροχαίο, ανατροπή, φορτηγού Λεωφόρος Βουλιαγμένης, τροχαίο, ανατροπή, φορτηγού

