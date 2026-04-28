Θρίλερ στη Ρόδο: Προσπάθησε να ρίξει στον γκρεμό το αυτοκίνητο με την εν διαστάσει σύζυγο και το παιδί του

Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που παραλίγο να εξελιχθεί σε οικογενειακή τραγωδία ερευνούν οι αρχές στη Ρόδο. Αν και αρχικά φάνηκε πως επρόκειτο για ένα απλό τροχαίο, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Δημοκρατική», βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026, γύρω στις 20:00. Μία μητέρα, η οποία βρίσκεται σε διάσταση με τον 45χρονο σύζυγό της και έχει την επιμέλεια του τρίχρονου παιδιού τους, πήγε με το αυτοκίνητό της στο σπίτι της πεθεράς της για να παραλάβει το παιδί.

Αφού η μητέρα έβαλε το παιδί στο ειδικό κάθισμα του οχήματος, ξεκίνησαν τη διαδρομή. Ο 45χρονος κάθισε στη θέση του συνοδηγού, ζητώντας της, σύμφωνα με την ίδια, να τον αφήσει σε χώρο στάθμευσης κοντά στο Αρχαίο Στάδιο, στην περιοχή του Μόντε Σμιθ. Τα πρώτα λεπτά κύλησαν ήρεμα και τίποτα δεν προμήνυε την εφιαλτική τροπή που θα έπαιρνε η βραδιά λίγο αργότερα.

Άρπαξε το τιμόνι και προσπάθησε να ρίξει το όχημα στον γκρεμό

Καθώς το όχημα κινούνταν επί κεντρικής οδού της περιοχής, με κατεύθυνση προς την πόλη της Ρόδου, και είχε πλησιάσει στο ύψος ενός κυκλικού κόμβου, ο 45χρονος, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η οδηγός, έπιασε αιφνιδιαστικά το τιμόνι και το έστριψε προς την πλευρά του γκρεμού, με σκοπό, κατά τους ισχυρισμούς της γυναίκας, να ρίξει το αυτοκίνητο, μαζί με την ίδια και το ανήλικο παιδί τους, στο κενό.

Η οδηγός, αντιδρώντας ενστικτωδώς, γύρισε με δύναμη το τιμόνι προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη βίαιη εκτροπή. Το αποτέλεσμα ήταν το όχημά της να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας υλικές ζημιές στον καθρέφτη του.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν, εκείνος σηκώθηκε από τη θέση του και πέρασε πάνω από το κάθισμα του οδηγού και την ίδια, προσπαθώντας να φτάσει τα πεντάλ και να πάρει τον έλεγχο του οχήματος. Όπως υποστηρίζει η μητέρα, στόχος του ήταν να πατήσει το γκάζι για να σπρώξει το αυτοκίνητο οριστικά στον γκρεμό. Ωστόσο δεν τα κατάφερε, καθώς το όχημα διαθέτει σύστημα start – stop, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να σβήσει αυτόματα τη στιγμή που εκείνος πάτησε τα πετάλια.

Η πτώση στον γκρεμό

Μετά την αποτυχία της πρώτης του προσπάθειας, ο 45χρονος επέστρεψε στο σπίτι της μητέρας του, όπου άφησε το όχημα της γυναίκας του και επιβιβάστηκε στο δικό του αυτοκίνητο. Περίπου στις 21:00 το ίδιο βράδυ, ενώ οδηγούσε στον ίδιο δρόμο και σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από το σημείο που είχε συμβεί το προηγούμενο περιστατικό, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με το αυτοκίνητο σε γκρεμό βάθους 60 μέτρων.

Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το όχημα στη χαράδρα. Κατά τον σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε, έντονη οσμή οινοπνεύματος, ενώ ο 45χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι αρχές εντόπισαν διάσπαρτα στο όχημα χρήματα, τραπεζικές κάρτες, έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα, τα οποία και κατέσχεσαν.

Η εμπλοκή τρίτου οχήματος και η μαρτυρία της οδηγού

Στη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκε και η οδηγός του τρίτου οχήματος, με το οποίο είχε συγκρουστεί το αυτοκίνητο της μητέρας αρχικά. Η εν λόγω οδηγός, εξεταζόμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανέφερε ότι κινούνταν στον δρόμο, με κατεύθυνση προς το Νοσοκομείο της Ρόδου, όταν, από το αντίθετο ρεύμα, αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να εκτελεί απότομους και αδικαιολόγητους ελιγμούς. Όπως φέρεται να κατέθεσε, προσπάθησε να το αποφύγει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να έρθουν σε επαφή.

Τα προβλήματα στη σχέση

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 45χρονος και η παθούσα παραμένουν τυπικά παντρεμένοι και έχουν ένα παιδί 3,5 ετών. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ζούσαν σε διάσταση, με τη μητέρα να έχει την επιμέλεια του παιδιού. Τα προβλήματα στη σχέση τους θεωρούνται «κλειδί» για την υπόθεση, καθώς μάρτυρες περιγράφουν μια περίοδο μεγάλης έντασης μεταξύ τους. Οι αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το παρελθόν του ζευγαριού για να κατανοήσουν τι οδήγησε στο συμβάν.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία που, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της επικίνδυνης οδήγησης, της παράβασης της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο ίδιος, μετά τη δική του εκτροπή στον γκρεμό, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, με την υπόθεση να βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης και να αναμένεται να εξεταστεί στη συνέχεια από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις αρμόδιες αρχές να συγκεντρώνουν πρόσθετο υλικό, να εξετάζουν τυχόν νέους μάρτυρες και να αξιολογούν τα ευρήματα που έχουν στη διάθεσή τους.

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει η ανασύνθεση της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων, από τη στιγμή της παραλαβής του παιδιού από την οικία της γιαγιάς του, μέχρι την τελική εκτροπή του οχήματος του 45χρονου στον γκρεμό.