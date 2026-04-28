Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Θα διεκδικήσουμε να μη γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου»

Δηλώσεις έκαναν οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Κωνσταντόπουλος, λίγο πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

«Για πέμπτη συνεχή ημέρα, βλέπετε και είστε μάρτυρες της συντονισμένης προσπάθειας που έγινε, προκειμένου να μην είναι προσβάσιμη η δίκη στο κοινό. Αυτές οι συνθήκες είναι συνθήκες πλήρους υπονόμευσης και καταρράκωσης των εγγυήσεων του κράτους δικαίου. Εμείς σήμερα θα διεκδικήσουμε τη συνέχιση της δίκης την οποία δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης, θα διεκδικήσουμε να μη γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο κ. Κωνσταντόπουλος με τη σειρά του σχολίασε ακόμα μια φορά τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης και το γεγονός της παράστασης του ελληνικού δημοσίου μόνο για τέσσερα πρόσωπα.

«Τα Τέμπη δεν είναι μόνον μια ανείπωτη ανθρώπινη οικογενειακή υπαρξιακή τραγωδία, είναι ένα κρατικό έγκλημα. Δεν είναι μόνον ένα κρατικό έγκλημα, είναι ένα συλλογικό εθνικό τραύμα, ένα συλλογικό κοινωνικό τραύμα, που οι υπεύθυνοι αντί να δώσουν λόγο για ό,τι συνέβη, το περιπαίζουν, το εμπαίζουν, και το μεταχειρίζονται επικοινωνιακά με μεθοδεύσεις οι οποίες προκαλούν οργή και αηδία. Πρώτη φορά παρατηρείται το φαινόμενο υπουργός δικαιοσύνης να αντιδικεί με τις οικογένειες και τους συγγενείς, να αντιδικεί με τους συνηγόρους των συγγενών και των οικογενειών, και να επιστρατεύει πολιτευόμενους συνδικαλιστές δικαστές για να ψευδολογούν ασυστόλως. Αποκορύφωμα όλης αυτής της στάσης εμπαιγμού, η χθεσινή εμφάνιση του ελληνικού δημοσίου δια ονόματος του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος αποφάσισε με τη νομική σύμβουλο του υπουργείου του να παραστεί για πρώτη φορά προς υποστήριξη της κατηγορίας επιλεκτικά εναντίον τεσσάρων μόνον εκ των κατηγορουμένων, χωρίς να αισθάνεται την ευθύνη να εξηγήσει γιατί μόνον για τους τέσσερις» ανέφερε

