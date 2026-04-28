Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης – Αντιδράσεις για τη στάση του Ελληνικού Δημοσίου

Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη (28/4), η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα που διαμορφώθηκε από τις εξελίξεις της συνεδρίασης της Δευτέρας.

Η διαδικασία αναμένεται να επικεντρωθεί στις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, με εξαίρεση τους τέσσερις συνηγόρους που εκπροσωπούν τους κατηγορούμενους κατά των οποίων στρέφεται η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς τους έχει δοθεί επιπλέον χρόνος προετοιμασίας.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης, το οποίο θα εξεταστεί σε επόμενο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των παραστάσεων.

Ένταση για τη στάση του Ελληνικού Δημοσίου

Η συνεδρίαση της Δευτέρας σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, μετά την απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο κατά τεσσάρων από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Συγκεκριμένα, η δήλωση αφορά τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή τους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη σχετική τοποθέτηση, αποτελούν τον «στενό πυρήνα» της υπόθεσης, με άμεση σύνδεση των καθηκόντων τους με την πρόκληση της τραγωδίας.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων και συνηγόρους κατηγορίας, οι οποίοι κάνουν λόγο για επιλεκτική απόδοση ευθυνών και περιορισμό της υπόθεσης αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα, αφήνοντας εκτός άλλες πιθανές ευθύνες.

Αντιδράσεις συγγενών και διακοπή της διαδικασίας

Συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν να βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι οι κατηγορούμενοι, ώστε να λογοδοτήσουν για το σύνολο των πράξεων και παραλείψεών τους, υπογραμμίζοντας ότι σχεδόν 38 μήνες μετά την τραγωδία εξακολουθούν να αναμένουν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, εντάσεις προκλήθηκαν και από το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για επιπλέον χρόνο προκειμένου να τοποθετηθούν επί της τρισέλιδης δήλωσης του Δημοσίου, αίτημα που έγινε δεκτό από την έδρα.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην περαιτέρω όξυνση του κλίματος στην αίθουσα και οδήγησε τελικά σε διακοπή της συνεδρίασης.

Νέα ζητήματα καταλληλότητας αίθουσας

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι, μετά τη σημερινή συνεδρίαση, η δίκη θα διακοπεί για τουλάχιστον 30 ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης στην αίθουσα όπου διεξάγεται η διαδικασία, στο campus του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας σχετικά με την καταλληλότητα του χώρου, με συλλογή στοιχείων από την Πολεοδομία και την Πυροσβεστική, καθώς και με τη διενέργεια αυτοψιών από πραγματογνώμονα.

Η υπόθεση συνεχίζει να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, με το ζητούμενο να παραμένει η πλήρης απόδοση ευθυνών για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.