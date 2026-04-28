Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28/4)

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις

Οι πρώτοι αγώνες των δύο «αιωνίων» του ελληνικού μπάσκετ με τις Βαλένθια και Μονακό στα play off της Εuroleague, η πρώτη μονομαχία ανάμεσα στις Παρί Σεν Ζερμέν και  Μπάγερν Μονάχου για τα ημιτελικά του Champions League και ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ρουντ στο Madrid Open ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:15 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

08:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη, Προημιτελικοί

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς-Ρουντ ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Μπεσίκτας Eurocup

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη, Προημιτελικοί

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Ντάμακ Roshn Saudi League

21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σαουθάμπτον – Ίπσουιτς EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

Καρκίνος του παγκρέατος: Επιστήμονες ανακάλυψαν πού κρύβεται και πώς μπορούν να τον εντοπίσουν στα αρχικά στάδια

Ώριμα αβοκάντο σε 10 λεπτά – Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο

Βενζίνη: Πόσο θα αυξηθεί η τιμή της και πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές για το Fuel Pass

Φορολογικές δηλώσεις: Πόσοι έχουν επιστροφή, πόσοι δεν καταβάλουν ούτε ένα ευρώ και πόσοι πληρώνουν φόρους

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:38 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 28/4/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 28/4/2026.
04:45 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

MasterChef: Επίσκεψη του Τιμολέοντα, νικητή του 2018 – Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;

Ο Τιμολέων Διαμαντής, νικητής του MasterChef 2018, ήταν ο χθεσινός (Δευτέρα 27/4) καλεσμένος τ...
23:10 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Γιάμαρης κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Γαλήνη

Ο Αντρέας υπόσχεται στη Λένα ότι θα τη βοηθήσει για να πάρει πίσω το παιδί της στο νέο επεισόδ...
21:34 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Νικόλαος ένα βήμα πριν από τη μεγάλη απόφαση

Η Χλόη αντιδρά έντονα στην απόφαση του νονού της να κλείσει την Ελένη στο ψυχιατρείο στο νέο ε...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς