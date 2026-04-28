Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28/4)

Οι πρώτοι αγώνες των δύο «αιωνίων» του ελληνικού μπάσκετ με τις Βαλένθια και Μονακό στα play off της Εuroleague, η πρώτη μονομαχία ανάμεσα στις Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου για τα ημιτελικά του Champions League και ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ρουντ στο Madrid Open ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:15 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

08:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη, Προημιτελικοί

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς-Ρουντ ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Μπεσίκτας Eurocup

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη, Προημιτελικοί

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Ντάμακ Roshn Saudi League

21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σαουθάμπτον – Ίπσουιτς EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League