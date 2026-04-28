Serie A: Λάτσιο – Ουντινέζε 3-3 στη ματσάρα της Ρώμης – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός


(AP Photo/Andrew Medichini)

Το καλύτερο από κάθε άποψη ματς της 34ης αγωνιστικής της Serie A ήταν αυτό με το οποίο έπεσε η «αυλαία» στο «Ολίμπικο», καθώς Λάτσιο και Ουντινέζε ήρθαν ισόπαλες 3-3 προσφέροντας γκολ και θέαμα.

Η αναμέτρηση στη Ρώμη τα είχε όλα, καθώς οι αδιάφορες βαθμολογικά ομάδες άφησαν εκτός κάθε είδους σκοπιμότητα, προσφέροντας γκολ, φάσεις, ρυθμό, ανατροπές.

Η Ουντινέζε προηγήθηκε στο 18′ με τον Εϊζίμπουε. Η Λάτσιο ισοφάρισε στο 50′ με τον αριστερό μπακ Πελεγκρίνι και έφερε τούμπα το σκορ στο 80′ με όμορφο πλασέ του Πέδρο. Τίποτα όμως δεν είχε τελειώσει.

Οι Φριουλάνι έκαναν το 2-2 με τον Άτα στο 86′ και με τον ίδιο παίκτη να “πυροβολεί” ξανά στο 93′ γύρισαν το αποτέλεσμα αγγίζοντας το τρίποντο. Ωστόσο οι Λατσιάλι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Αυτή ανήκε στον Ντάνιελ Μαλντίνι, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 95′ για το τελικό 3-3.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 17 Απριλίου

  • Νάπολι – Κρεμονέζε 4-0

Σάββατο 18 Απριλίου

  • Πάρμα – Πίζα 1-0
  • Μπολόνια – Ρόμα 0-2
  • Βερόνα – Λέτσε 0-0

Κυριακή 19 Απριλίου

Φιορεντίνα – Σασουόλο 0-0

Τζένοα – Κόμο 0-2

Τορίνο – Ίντερ 2-2

Μίλαν – Γιουβέντους 0-0

Δευτέρα 20 Απριλίου

  • Κάλιαρι – Αταλάντα 3-2
  • Λάτσιο – Ουντινέζε 3-3

Δείτε τη βαθμολογία:

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

