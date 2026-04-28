Μπαίνει χειρουργείο για το γόνατο σήμερα ο Κώστας Σλούκας με στόχο να προλάβει το Final 4

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Κώστας Σλούκας

Άμεσα χειρουργείται σήμερα ο Κώστας Σλούκας μετά το πρόβλημα στο γόνατο που αντιμετώπισε, με στόχο να είναι αγωνιστικά έτοιμος σε ενδεχόμενη πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final 4.

Ο γκαρντ του «τριφυλλιού» θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου την Τρίτη 28/4, με στόχο να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα του μέχρι το Final 4 και αν προκριθεί να δώσει το «παρών».

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς ο Κώστας Σλούκας αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο κατά τη διάρκεια προπόνησης, λίγες ώρες πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ισπανία.

Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής ένιωσε έντονες ενοχλήσεις και μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο για εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν τραυματισμό στον μηνίσκο, κάτι που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκου αναμένεται να περάσει μάλιστα την πόρτα του χειρουργείου άμεσα, με τον Κώστα Σλούκα να αναμένεται αύριο 28/04 να κάνει την αρθροσκόπηση με στόχο να είναι έτοιμος, αν προκριθούν οι «πράσινοι» στο Final 4.

Την επέμβαση θα πραγματοποιήσουν ο επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κ. Τριανταφυλλόπουλος αλλά και ο επικεφαλής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κ. Χύσσας.

