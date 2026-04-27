Παγκράτι: Με σπασμένο αστράγαλο η 23χρονη οδηγός, ίσως χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση – Παραμένει άφαντος ο δράστης

Άφαντος παραμένει ο δράστης της βάναυσης επίθεσης σε βάρος γυναίκας οδηγού, την οποία χτύπησε πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα η κοπέλα να υποστεί κάταγμα στο πόδι και συγκεκριμένα στον αστράγαλο. Ο 59χρονος φρόντισε αμέσως μετά το συμβάν να εξαφανιστεί και δεν έχει εντοπισθεί, παρά τις αναζητήσεις της αστυνομίας.

Όλα ξεκίνησαν σε έναν δρόμο στο Παγκράτι το Σάββατο στις περίπου 15.20. Η 23χρονη πήγε να επισκεφτεί μία φίλη της, η οποία κατέβηκε να της κρατήσει θέση για στάθμευση. Ενώ η 23χρονη προσπαθούσε να παρκάρει εμφανίστηκε ξαφνικά ο δράστης και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega ήταν έτοιμος για καβγά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης μόλις έχει κατέβει από την πολυκατοικία, και είπε στην οδηγό, «έλα, σήκω φύγε», γιατί το όχημά της «τον έκλεινε». Η 23χρονη εξακολούθησε να προσπαθεί να παρκάρει και τότε ο 59χρονος άρχισε να τη βρίζει.

«Πριν καλά καλά προλάβω να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω, βάζει το κράνος, έρχεται με πιάνει από το κολάρο, φορούσα ένα τζιν μπουφάν, μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο, με ρίχνει με πάρα πολλή βία πάνω στο αυτοκίνητο και κάτω, εκεί πέφτω και μου σαπίζει το πόδι. Μετά όταν έπεσα κάτω, άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει» περιέγραψε η κοπέλα.

Την έσωσε γείτονας

Την κοπέλα έσωσε εν τέλει, όπως δείχνουν τα γεγονότα, γείτονας, ο οποίος άκουσε τη φασαρία και κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί.

«Το κορίτσι ήταν τραυματισμένο μάλλον είχε σπάσει και το πόδι», ενώ άλλος μάρτυρας αναφέρει: «Άρχισε να κλαίει, είχε χτυπήσει το πόδι της».

Εκμεταλλευόμενος ο δράστης τον πανικό που επικράτησε μετά την επίθεση, έσπευσε να κρυφτεί και να εξαφανιστεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κρύφτηκε μέσα στην πολυκατοικία. Εκτιμάται ότι μένει εκεί, αλλά οι αστυνομικοί που έσπευσαν στον σημείο, δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι γιατί τα στοιχεία από το μηχανάκι του δεν ταίριαζαν σε κάποιο κουδούνι.

Περίοικοι αναφέρουν πως ο δράστης συνήθιζε να παρκάρει σε αυτό το σημείο τη μοτοσικλέτα του και εκνευρίστηκε που η θέση δεν ήταν άδεια και αποφάσισε να επιτεθεί άγρια στην κοπέλα.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο. Θα χρειαστεί να παραμείνει σε ακινησία για μέρες, ενώ ίσως υποβληθεί και σε επέμβαση.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε, ενώ η μοτοσικλέτα ανήκει στον αδελφό του.