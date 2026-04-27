Παγκράτι: Γυναίκα έσπασε το πόδι της έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από οδηγό μηχανής ενώ προσπαθούσε να σταθμεύσει – «Έκλαιγε με λυγμούς»

Στιγμές βίας και τρόμου βίωσε μια 36χρονη γυναίκα στο Παγκράτι την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει. Το αδιανόητο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Αριστοξένου.

Η γυναίκα οδηγός προσπαθούσε να σταθμεύσει και ένας 50χρονος οδηγός μηχανής που δεν ήθελε να περιμένει ούτε λεπτό για να περάσει, άρχισε να την βρίζει χυδαία.

Η γυναίκα κατέβηκε από το αυτοκίνητό της για να τον καθησυχάσει και όπως κατήγγειλε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, άρχισε να την τραβάει από τον γιακά της και να την γρονθοκοπεί με αποτέλεσμα να πέσει και να υποστεί κάταγμα στο πόδι.

«Έκλαιγε με λυγμούς, ήταν σε άσχημη κατάσταση»

«Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο […] Έκλαιγε με λυγμούς, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Ήταν τρομακτικό. Σοκ. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Ένας άνθρωπος που δεν τον ξέρεις καν. Η αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί» τόνισε μια γειτόνισσα στον ΑΝΤ1 σχετικά με το περιστατικό.

