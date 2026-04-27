Ιρανός ΥΠΕΞ: «Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ» τίναξαν στον αέρα τις συνομιλίες – Το μήνυμα Αραγτσί από τη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε στη Ρωσία με την πτήση Minab 168, προκειμένου να συναντηθεί, στην Αγία Πετρόυπολη, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ανώτατους αξιωματούχους.

Σκοπός της επίσκεψής του, όπως δήλωσε ο ίδιος, είναι η συνέχιση των στενών διαβουλεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, καθώς και η προώθηση των διμερών σχέσεων.

Ο ρόλος του Πακιστάν και οι απαιτήσεις των ΗΠΑ

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Αραγτσί απέδωσε στις ΗΠΑ την ευθύνη για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.



Αναφερόμενος στις πρόσφατες επαφές του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ διευκρίνισε: «Όσον αφορά το Πακιστάν, η χώρα αυτή διαδραμάτισε πρόσφατα σημαντικό ρόλο στη μεσολάβηση για τις συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ και ήταν απαραίτητο να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις».



«Ωστόσο, υπήρξαν εξελίξεις στη διαδικασία των συνομιλιών, και οι λανθασμένες προσεγγίσεις και οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ προκάλεσαν την αποτυχία του προηγούμενου γύρου συνομιλιών να επιτύχει τους στόχους του, παρά την πρόοδο», τόνισε.

«Ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητο να διαβουλευτούμε και να επανεξετάσουμε την τρέχουσα κατάσταση με τους φίλους μας στο Πακιστάν».

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Σχετικά με την επίσκεψή του στο Ομάν και τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, ο Αραγτσί σημείωσε: «Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα σημαντικό και παγκόσμιο ζήτημα, και εμείς και το Ομάν, ως δύο χώρες που έχουν θέα σε αυτό το στενό, πρέπει να έχουμε στενό συντονισμό για τη διασφάλιση των κοινών συμφερόντων».

«Σε οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί σχετικά με αυτό το θέμα, εμπλέκονται άμεσα τα συμφέροντα του Ιράν και του Ομάν. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει πολύ κοινό έδαφος μεταξύ ημών και του Ομάν, ενώ έχουν επίσης επιτευχθεί συμφωνίες για τη συνέχιση των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων».