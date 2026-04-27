Κρήτη: Δύο σεισμοί ανοιχτά του Λασιθίου μέσα σε 20 λεπτά

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, στις 10:45, 402 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Αθήνας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 5,1 χλμ.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και δεύτερος σεισμός, μεγέθους 4 Ρίχτερ αυτή τη φορά. Ο σεισμός έγινε 16 χλμ. νότια του Γαυδουρά Λασιθίου και είχε εστιακό βάθος στα 7,2 χλμ.