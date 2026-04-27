Κρήτη: Δύο σεισμοί ανοιχτά του Λασιθίου μέσα σε 20 λεπτά

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Σεισμός- Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, στις 10:45, 402 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Αθήνας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 5,1 χλμ.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και δεύτερος σεισμός, μεγέθους 4 Ρίχτερ αυτή τη φορά. Ο σεισμός έγινε 16 χλμ. νότια του Γαυδουρά Λασιθίου και είχε εστιακό βάθος στα 7,2 χλμ.

Πλαστική μεμβράνη «σκοτώνει» ιούς χωρίς χημικά με επιτυχία 94% – Λειτουργεί καλύτερα και από αντισηπτικό

Εκλογές στον ΠΙΣ με σκιές νομιμότητας και καταγγελίες για αποκλεισμούς-Τα αποτελέσματα

Έρχονται οι Κοινωνικές Κατοικίες

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent – Οι νέες προβλέψεις της Goldman Sachs

Tα μικροπλαστικά αλληλεπιδρούν πλέον με το μικροβίωμα του εντέρου – Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην υγεία

Η Google επιβεβαιώνει την αναβάθμιση του Gmail και προειδοποιεί για «εξελιγμένες» επιθέσεις με τεχνητή νοημοσύνη
περισσότερα
10:55 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άγιος Παντελεήμονας: 29χρονος σε κατάσταση αμόκ προκάλεσε φθορές σε 30 αυτοκίνητα

Φθορές σε 30 αυτοκίνητα προκάλεσε ένας 29χρονος αλλοδαπός, σε κατάσταση αμόκ, το βράδυ της Κυρ...
09:39 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άρειος Πάγος: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που είχε θέσει στο αρχείο με πόρισμά του ο πρώην αντεισαγγ...
09:13 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Παράταση έως την Τετάρτη από την ΔΥΠΑ

Έως την Τετάρτη στις 23:59 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα για τον Κοιν...
08:35 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό έπειτα από τροχαίο

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική, με τα σημαντικότερα προβλήματα να κα...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς