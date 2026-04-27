Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Ο «ατάραχος» άνδρας που έτρωγε σαλάτα και το «Wine Gate» – Βίντεο με τις «εξαφανισμένες» σαμπάνιες

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Σκηνές χάους και εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου σημάδεψαν το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου (25 Απριλίου), όταν πυροβολισμοί διέκοψαν μια από τις πιο λαμπερές εκδηλώσεις της Ουάσινγκτον.

Το περιστατικό άφησε άναυδο τον κόσμο, με βίντεο που δείχνουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και άλλα μέλη της κυβέρνησης να απομακρύνονται εσπευσμένα από την αίθουσα χορού του ξενοδοχείου Washington Hilton, στην Ουάσινγκτον, να γίνονται viral.

Η λαμπερή βραδιά μετατράπηκε γρήγορα σε σκηνικό τρόμου όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ κοντά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας, στον όροφο πάνω από την αίθουσα όπου βρίσκονταν χιλιάδες καλεσμένοι.

Βίντεο μέσα στην αίθουσα

Πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν τις αντιδράσεις των παρευρισκομένων τη στιγμή που επικράτησε πανικός.

Σε ένα από αυτά, μια γυναίκα με μακρύ παλτό φαίνεται να παίρνει δύο μπουκάλια σαμπάνιας από τραπέζι, ενώ άλλο άτομο την παρακολουθεί.

Παράλληλα, φωτογραφία άνδρα με λευκό σμόκιν, ο οποίος κρατά δύο μπουκάλια κρασί, δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X.

«Wine Gate» και κατηγορίες κατά δημοσιογράφων

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, χρήστες στα social media άρχισαν να υποστηρίζουν ότι μέλη του Τύπου «έκλεβαν» πολυτελή μπουκάλια κρασιού την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας εκκένωναν την αίθουσα.


Η φράση «Wine Gate» έγινε γρήγορα trend, ενώ επικριτές καταδίκασαν τους εκπροσώπους του Τύπου, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους ως το απόλυτο σύμβολο «σαπίλας των μέσων ενημέρωσης».

Viral η ψυχραιμία ενός καλεσμένου

Ένα ακόμη στιγμιότυπο που έγινε viral έδειχνε έναν καλεσμένο να συνεχίζει να τρώει σαλάτα του την ώρα που άλλοι έπεφταν στο πάτωμα για κάλυψη.


Ο Μάικλ Γκλαντς, στέλεχος της Creative Artists Agency, εξήγησε τη στάση του σε συνέντευξή του στους New York Times. «Πρώτα απ’ όλα, έχω πρόβλημα με τη μέση μου. Δεν μπορούσα να πέσω στο πάτωμα, και αν έπεφτα, θα έπρεπε να φέρουν ανθρώπους για να με σηκώσουν», εξήγησε.

«Και δεύτερον, είμαι μανιακός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε περίπτωση να λερώσω το καινούργιο μου σμόκιν στο βρώμικο πάτωμα του Hilton. Δεν θα συνέβαινε».


Ο ίδιος καταγράφηκε από το CNN να τρώει ατάραχος σαλάτα εν μέσω χάους, προκαλώντας έντονα σχόλια.

Εξηγώντας περαιτέρω τη στάση του, ανέφερε: «Είμαι Νεοϋορκέζος. Ζούμε με σειρήνες και “κάτι” συμβαίνει συνεχώς. Δεν φοβήθηκα».

Πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό

Περίπου 2.600 δημοσιογράφοι και οι καλεσμένοι τους -ντυμένοι με σμόκιν και βραδινές τουαλέτες- βρίσκονταν στην αίθουσα του Washington Hilton. Σύμφωνα με το Reuters, είχαν μόλις καθίσει όταν ξέσπασε η αναστάτωση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, μαζί με τον Βανς και άλλους αξιωματούχους, βρίσκονταν στο κεντρικό τραπέζι.

Με τους πυροβολισμούς, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν να τους απομακρύνουν.

Ο δράστης και η επέμβαση της αστυνομίας

Ο ύποπτος για την επίθεση ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, δάσκαλος από την Καλιφόρνια και επισκέπτης του ξενοδοχείου.

Φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα, τραυματίζοντας έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, πριν αφοπλιστεί από την αστυνομία.

Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί, ενώ ο τραυματίας πράκτορας πήρε εξιτήριο.

Με πληροφορίες από: New York Post, First Post

