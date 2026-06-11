Σουηδία: «Όχι smartphone στα παιδιά πριν από τα 13 έτη» συστήνει η Αρχή Δημόσιας Υγείας της χώρας

Η Αρχή Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας συστήνει στα παιδιά να μην έχουν smartphone πριν από την ηλικία των 13 ετών, με στόχο τη μείωση των κινδύνων έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, προβλήματα ύπνου και εθιστική συμπεριφορά.

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Φωτογραφία: Freepik.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν το δικό τους smartphone πριν από την ηλικία των 13 ετών, ανακοίνωσε η αρχή Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας.
  • Βασικός στόχος είναι να «μειωθεί ο κίνδυνος τα παιδιά να εκτεθούν σε επιβλαβή περιεχόμενα, να αναπτύξουν προβλήματα ύπνου ή να υιοθετήσουν μια εθιστικού τύπου συμπεριφορά».
  • Εάν οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να διαθέτουν ένα τηλέφωνο, η αρχή προτείνει κυρίως να τους παράσχουν ένα «απλό τηλέφωνο» χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η σουηδική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει πως θα απαγορεύσει τα smartphone για παιδιά ηλικίας περίπου 15-16 ετών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν το δικό τους smartphone πριν από την ηλικία των 13 ετών, ανακοίνωσε σήμερα, απευθυνόμενη σε γονείς, η αρχή Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας.

Ο βασικός στόχος αυτής της νέας σύστασης είναι να «μειωθεί ο κίνδυνος τα παιδιά να εκτεθούν σε επιβλαβή περιεχόμενα, να αναπτύξουν προβλήματα ύπνου ή να υιοθετήσουν μια εθιστικού τύπου συμπεριφορά», επισημαίνεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με παιδιά έδειξαν πως αυτά εκτίμησαν την ευκαιρία να διατηρούν επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους μέσω τηλεφώνου, αλλά ότι οι πιθανοί κίνδυνοι υπερτερούσαν των οφελών.

«Η χρήση του συμβάλλει στην απόσπαση προσοχής, στην κοινωνική πίεση, όπως και στην έκθεση σε επιβλαβή περιεχόμενα και επαφές», τονίζεται, ενώ προστίθεται πως οι έρευνες καταδεικνύουν επίσης μια σύνδεση με «έναν χειρότερης ποιότητας ύπνο».

Εάν οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να διαθέτουν ένα τηλέφωνο, η αρχή προτείνει κυρίως να τους παράσχουν ένα «απλό τηλέφωνο» χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

«Ελπίζουμε πως αυτή η σύσταση θα λειτουργήσει ως ένα στήριγμα στην καθημερινή ζωή», υπογράμμισε η Ολίβια Βίγκζελ, διευθύντρια της αρχής Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας.

Η αρχή Δημόσιας Υγείας είναι επιφορτισμένη με το να μελετά τη χρήση των οθονών και των επιπτώσεών τους στα παιδιά.

Νωρίτερα τον Ιούνιο, κάλεσε τους γονείς να μην κοιτάνε το τηλέφωνό τους όταν περνούν χρόνο με τα παιδιά τους. Τον Ιανουάριο, η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα απαγορεύσει τα smartphone για τα παιδιά ηλικίας περίπου 15-16 ετών.

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