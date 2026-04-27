ΗΠΑ: «Καταιγίδα» θεωριών συνωμοσίας μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών – Πώς «χτίστηκε» το χάος σε λίγα λεπτά

Λίγες μόλις ώρες μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με οικοδεσπότη των πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το διαδίκτυο μετατράπηκε σε πεδίο έντονης παραπληροφόρησης, με φήμες, εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας να εξαπλώνονται με ταχύτητα.

Σχεδόν αμέσως μετά τις πρώτες αναφορές για πυροβολισμούς, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από θεωρίες που δεν τεκμηριώνονται και κατηγορίες για το ποιος ευθύνεται για την επίθεση.

«Καταιγίδα» φημών και θεωριών στα social media

Σε ένα φαινόμενο που παρατηρείται όλο και συχνότερα σε αντίστοιχα περιστατικά, γνωστοί influencer έσπευσαν να καλύψουν το κενό ενημέρωσης με εικασίες, επιδιώκοντας την προσοχή και την αύξηση των ακολούθων τους.



Η «ομίχλη» ψευδών ειδήσεων και φημών έχει επηρεάσει και άλλα μεγάλα γεγονότα τα τελευταία χρόνια, όπως δύο προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, σημειώνουν οι New York Times.

Αυτή τη φορά, χρήστες από όλο το πολιτικό φάσμα συμμετείχαν στην αναπαραγωγή του χάους σε πλατφόρμες όπως το X, το Facebook και το TikTok.

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η επίθεση ήταν «σκηνοθετημένη», χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποτελούσε μέρος σχεδίου του ίδιου του Τραμπ ή άλλων για να αποσπάσουν την προσοχή της κοινής γνώμης από αρνητικά στοιχεία, όπως η πτώση της δημοτικότητάς του, ή τον πόλεμο με το Ιράν.

Oh when this crisis actor is there it means it was definitely staged. pic.twitter.com/j6SD3IPWh3 — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) April 26, 2026



Ο όρος «σκηνοθετημένο» (staged) ξεπέρασε τις 300.000 αναρτήσεις στο X μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης social media TweetBinder.

Weird … Vance escorted out before Trump. Then Trump falls down as he’s getting escorted out. pic.twitter.com/OxKSbMZcYx — Meidas_Charise Lee (@charise_lee) April 26, 2026



Αξίζει να σημειωθεί πως ορισμένες από αυτές τις αναρτήσεις, αποδομούσαν τη συγκεκριμένη θεωρία.

Κατηγορίες χωρίς αποδείξεις και παραποιημένο υλικό

Άλλοι χρήστες έσπευσαν να αποδώσουν ευθύνες, συνδέοντας τον δράστη με ισραηλινά συμφέροντα, ενώ χρησιμοποίησαν εικόνες που φαίνεται να είχαν υποστεί επεξεργασία με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς τους.

Σύμφωνα με τους NYT, το ρωσικό κρατικό δίκτυο RT αναπαρήγαγε ορισμένες από αυτές τις αναρτήσεις στο X.

Το αποτέλεσμα είναι μια σχεδόν άμεση «μάχη» για την αλήθεια στο διαδίκτυο, η οποία εκτυλίσσεται μέσα σε δευτερόλεπτα από τη στιγμή που γίνεται γνωστή μια επίθεση και μπορεί να συνεχιστεί για ημέρες ή και εβδομάδες, ακόμη και όταν τα πραγματικά γεγονότα παραμένουν ασαφή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, όπου, σχεδόν δύο χρόνια μετά, πολλοί λογαριασμοί στα social media εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ήταν σκηνοθετημένη, παρά το γεγονός ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Οι άνθρωποι αναδιαμορφώνουν την πραγματικότητα»

Ο Κλιφ Λαμπ, καθηγητής και αναπληρωτής κοσμήτορας στο School of Information του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, εξηγεί το φαινόμενο: «Οι άνθρωποι αναδιαμορφώνουν την πραγματικότητα με βάση αυτό που θέλουν να είναι αλήθεια ή όχι. Δεν αναζητούν αξιόπιστες πληροφορίες, αλλά επιβεβαιωτικές πληροφορίες, και συχνά βυθίζονται πολύ βαθιά σε μια “λαγότρυπα” με συγκριτικές εικόνες, κοντινά πλάνα του προσώπου του προέδρου κ.λπ.»

There is some really weird stuff going on with this staged shooting. The shooter’s name is Cole Allen. He uploaded a photo wearing an IDF t-shirt to instagram prior to the shooting and google searches for his name trended in Israel prior to the shooting. Now it gets even… pic.twitter.com/DtFqB76PTA — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) April 26, 2026

Ο ρόλος του Τραμπ και η ενίσχυση της συνωμοσιολογίας

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενισχύσει την παρουσία του στο διαδίκτυο σε σχέση με προηγούμενους Αμερικανούς προέδρους, κινητοποιώντας τους υποστηρικτές του να δημοσιεύουν περιεχόμενο παράλληλα με τον ίδιο και τροφοδοτώντας τη συνωμοσιολογική σκέψη.

Μετά την επίθεση του Σαββάτου, ο Τραμπ δήλωσε ότι το περιστατικό θα πρέπει να ενισχύσει την προσπάθειά του για την κατασκευή μιας πολυτελούς αίθουσας χορού στον χώρο του Λευκού Οίκου.

Δεκάδες δεξιοί influencers υιοθέτησαν το μήνυμα, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη αίθουσα αποτελεί επείγουσα ανάγκη για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Washington Hilton.

Ψευδείς πληροφορίες για τον δράστη

Μεταξύ των πιο διαδεδομένων αναρτήσεων το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή ήταν εκείνες που υποστήριζαν ότι ο δράστης σκοτώθηκε επιτόπου -ενώ στην πραγματικότητα συνελήφθη-, καθώς και εικασίες για τα κίνητρα και τις πολιτικές του διασυνδέσεις.

Αφού ορισμένες από αυτές τις αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, οι δημιουργοί τους προχώρησαν σε διορθώσεις, διευκρινίζοντας ότι ο δράστης δεν είχε σκοτωθεί.

Ωστόσο, οι διορθώσεις αυτές είχαν πολύ μικρότερη απήχηση.

«Οι φήμες εξαπλώνονται πολύ γρήγορα και στη συνέχεια χρειάζεται συχνά πολύς χρόνος για να διορθωθούν αυτά τα λάθη», σημείωσε ο Κλιφ Λαμπ.

Τα κίνητρα των influencer

Οι influencer έχουν ισχυρά κίνητρα να δημοσιεύουν εικασίες και φήμες, ακόμη και αν δεν τις πιστεύουν, καθώς η προσοχή που συγκεντρώνουν είναι καθοριστική για την αύξηση των ακολούθων τους.

Σε πλατφόρμες όπως το X, αυτό μπορεί να μεταφραστεί και σε μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Μάριο Ναουφάλ, influencer που στο παρελθόν έχει προωθήσει ρωσικά αφηγήματα. Την Κυριακή δημοσίευσε μια σειρά από ατεκμηρίωτες θεωρίες στο X και αμέσως μετά διευκρίνισε ότι δεν τις πιστεύει.

«Η θέση μου: Δεν πιστεύω καμία από αυτές τις θεωρίες, σίγουρα δεν νομίζω ότι ήταν σκηνοθετημένο», είπε.

Here’s a list of all the theories floating around about last night’s shooting at the White House Correspondents’ Dinner: 1/ The boring one: Cole Allen, 31, registered Democrat from California, traveled by train, studied the hotel layout, found an unmonitored entry point, wanted… https://t.co/UcOoB1rv73 pic.twitter.com/ZukMjrJCsZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026



Η ανάρτηση αυτή συγκέντρωσε περισσότερες από 510.000 προβολές.

Το περιστατικό με το Fox News

Ένα ακόμη περιστατικό που τροφοδότησε τις θεωρίες συνωμοσίας ήταν ένα απόσπασμα από το Fox News, το οποίο διαδόθηκε ευρέως την Κυριακή.

Σε αυτό, η ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου, Άισα Χάσνι, που βρισκόταν στο δείπνο, έδινε τηλεφωνικά την περιγραφή της, αλλά η σύνδεση διακόπηκε στη μέση.

Αυτό οδήγησε ορισμένους χρήστες να ισχυριστούν ότι το δίκτυο διέκοψε σκόπιμα τη μετάδοσή της.

They cut off Aishah Hasnie mid-sentence when she was talking about being told to be careful by Karoline Leavitt’s husband right when she was about to drop the goods. pic.twitter.com/Jp1OHAb4Ti — The SCIF (@TheSCIF) April 26, 2026



Η ίδια, ωστόσο, διευκρίνισε αργότερα μέσω ανάρτησης στο X ότι το σήμα στον χώρο ήταν ιδιαίτερα αδύναμο.

Our calls were dropping, because there is barely any service in that ballroom. To finish the story, he was telling me to be careful with my own safety because the world is crazy. Which is what my own father and other people have also said to me recently. He was expressing his… — Aishah Hasnie (@aishahhasnie) April 26, 2026

«Η αλήθεια χρειάζεται χρόνο»

Η Αμάντα Κρόφορντ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, υπογραμμίζει τη δυσκολία επαλήθευσης των γεγονότων σε πραγματικό χρόνο.

«Η αποκάλυψη της αλήθειας και η επιβεβαίωση των γεγονότων και των αξιόπιστων πληροφοριών απαιτούν χρόνο», τόνισε.

«Αλλά το κοινό δεν έχει τέτοια υπομονή. Έτσι βλέπουμε αμέσως αφηγήσεις που διαμορφώνονται για να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέλει να γνωρίζει ο κόσμος, συχνά βασισμένες στις προκαταλήψεις εκείνων που τις διαδίδουν», εξήγησε.