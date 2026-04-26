Έρικα Κερκ: Η στιγμή που βγήκε τρέχοντας από το δείπνο του Λευκού Οίκου μετά τους πυροβολισμούς – «Θέλω απλώς να πάω σπίτι»

Η Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου συντηρητικού Τσάρλι Κερκ, ήταν εμφανώς συγκλονισμένη και δακρυσμένη καθώς την έβγαλαν ξαφνικά από το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ο 31χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα χορού το Σάββατο το βράδυ, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στην εφημερίδα The Post.

«Θέλω απλώς να πάω σπίτι. Θέλω απλώς να πάω σπίτι», φέρεται να έλεγε η 37χρονη, μετά τους πυροβολισμούς στο Washington Hilton.

Η ένοπλη επίθεση έρχεται έξι μήνες αφότου ο σύζυγός της πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε μια ομιλία στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έφυγε συνοδευόμενος από τους άνδρες της ασφάλειάς του — ένας σε κάθε πλευρά υποστηρίζοντας το βάρος του — καθώς τα πόδια του σέρνονταν στο πάτωμα.