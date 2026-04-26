Η ασφάλεια του Τραμπ στο μικροσκόπιο – Νέο «καμπανάκι» μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση του Λευκού Οίκου

Ο πυροβολισμός το βράδυ του Σαββάτου ενός πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου εγείρει για άλλη μια φορά ερωτήματα σχετικά με την προστασία που παρέχεται στους πολιτικούς ηγέτες της Αμερικής σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής βίας.

Εκατοντάδες πράκτορες από διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου είχαν αναλάβει την προστασία του ετήσιου πάρτι, στο οποίο πρωτοστατούσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέτος.

Ωστόσο, ο 31χρονος δράστης με κυνηγετικό όπλο και άλλα όπλα κατάφερε να φτάσει μόλις έναν όροφο πάνω από την αίθουσα χορού, όπου δειπνούσαν μέλη του υπουργικού συμβουλίου, υψηλόβαθμοι βουλευτές, δημοσιογράφοι και διασημότητες. Εκτός από τον Τραμπ, παρόντες ήταν ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ και διάφοροι άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πολλοί από τους οποίους είχαν τις δικές τους υπηρεσίες ασφαλείας, όπως αναφέρει το Reuters.

«Δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο» λέει ο Τραμπ

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε με βεβαιότητα εάν υπήρξαν παραλείψεις ή κακή επικοινωνία από τις αρχές επιβολής του νόμου. Ωστόσο, λιγότερο από δύο χρόνια μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, το περιστατικό του Σαββάτου υποδηλώνει ότι ακόμη και ο πιο ολοκληρωμένος μηχανισμός προσωπικής ασφάλειας του έθνους έχει σημεία ευπάθειας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ο φερόμενος ως ένοπλος -ο οποίος ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια- διέμενε στο ξενοδοχείο Washington Hilton όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο.

Κατά τη διάρκεια μιας αυτοσχέδιας συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο μετά το περιστατικό, ο Τραμπ επαίνεσε τους πρώτους ανταποκριτές, συμπεριλαμβανομένης της Μυστικής Υπηρεσίας.

Μίλησε επίσης για τους κινδύνους του να είναι πρόεδρος, σημειώνοντας ότι ορισμένοι από τους προκατόχους του είχαν δολοφονηθεί, αλλά πρόσθεσε ότι ο ύποπτος δεν είχε πλησιάσει στο να «παραβιάσει» τις πόρτες της αίθουσας χορού.

«Δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», είπε ο Τραμπ για το ξενοδοχείο, το οποίο απέχει περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από τον Λευκό Οίκο. Ήταν επίσης το σημείο μιας απόπειρας δολοφονίας του τότε προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Ενώ οι περίπου 2.600 συμμετέχοντες έπρεπε να περάσουν από ανιχνευτές μετάλλων για να μπουν στην αίθουσα χορού του υπογείου, χρειάστηκε μόνο να επιδείξουν εισιτήριο για να μπουν στο ίδιο το ξενοδοχείο, το οποίο ήταν επίσης ανοιχτό στους επισκέπτες. Με την είσοδο του χώρου περικυκλωμένη από διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Ιράν, οι συμμετέχοντες γρήγορα πέρασαν στο εσωτερικό.

Σε βίντεο, ο ένοπλος φαίνεται να ορμάει σε έναν διάδρομο περνώντας ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας. Στη συνέχεια πυροβόλησε έναν πράκτορα, προτού τον συλλάβουν και του περάσουν χειροπέδες, σύμφωνα με τις αρχές.

Μέσα στην αίθουσα χορού, οι συμμετέχοντες εξακολουθούσαν να τρώνε τη σαλάτα με μπιζέλια και burrata όταν οι καλεσμένοι στο πίσω μέρος της αίθουσας ανέφεραν ότι άκουσαν πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έβγαλαν γρήγορα τον Τραμπ και τον Βανς από το μακρύ τραπέζι, αν και οι πράκτορες προστασίας πολλών μελών του υπουργικού συμβουλίου και βουλευτών – καθισμένοι στο πάτωμα με τους δημοσιογράφους και τους καλεσμένους τους – αντέδρασαν με διαφορετικούς τρόπους. Μερικοί πράκτορες σκαρφάλωσαν στην κατάμεστη αίθουσα χορού, αναποδογυρίζοντας σερβίτσια για να φτάσουν στους προστατευόμενους, ενώ οι σαστισμένοι καλεσμένοι κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια.

Οι άνδρες ασφαλείας των μελών του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ρούμπιο, Μπέσεντ και Μπέργκουμ, έσπρωξαν τους προστατευόμενους τους στο έδαφος και σχημάτισαν ανθρώπινες ασπίδες. Οι περισσότεροι προστατευόμενοι τελικά οδηγήθηκαν έξω, αν και ο χρόνος απομάκρυνσης τους διέφερε σημαντικά, με κάποιους να απομακρύνονται σχεδόν αμέσως και κάποιους να παραμένουν εκεί για λεπτά.

Ο Τραμπ, ο οποίος γλίτωσε οριακά τον θάνατο το 2024, όταν η σφαίρα ενός επίδοξου δολοφόνου χτύπησε το αυτί του κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας, ήταν από την πλευρά του πρόθυμος να επανεκκινήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μυστική Υπηρεσία έκρινε ότι η συνέχιση της εκδήλωσης θα ήταν αδύνατη.