ΗΠΑ: «Μπήκαμε κάτω από το τραπέζι ουρλιάζοντας» – Οι αντιδράσεις από τους πυροβολισμούς στη δεξίωση του Λευκού Οίκου

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι σοκαρίστηκαν όταν ξαφνικά η δεξίωση για τους Ανταποκριτές του Λευκού Οίκου έγινε βίαιη το βράδυ του Σαββάτου, διακόπτοντας το δείπνο, ενώ το πρώτο πιάτο με burrata και λαχανικά παρέμεινε στα πιάτα τους.

«Νομίζαμε ότι κάποια από τα πιάτα για το δείπνο έπεσαν, και αμέσως μετά, όλοι πέσαμε κάτω από το τραπέζι ουρλιάζοντας», είπε ο Τζέιμι Ράσκιν, βουλευτής από το Μέριλαντ, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους 2.000 συμμετέχοντες που συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την ελευθερία του Τύπου. Ήταν η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να παραστεί στην ετήσια εκδήλωση στην Ουάσινγκτον.

«Μήπως προσπαθεί να με πυροβολήσει;»

Ο παρουσιαστής του CNN, Γουλφ Μπλίτζερ, δήλωσε ότι βρισκόταν «λίγα μέτρα μακριά» από τον δράστη.

«Το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό μου: μήπως προσπαθεί να με πυροβολήσει;» είπε ο Μπλίτζερ σε συνέντευξη στο CNN. «Δεν νομίζω ότι προσπαθούσε να με πυροβολήσει, αλλά ήμουν πολύ κοντά του καθώς έπεφταν οι πυροβολισμοί και ήταν πολύ, πολύ τρομακτικός. Αλλά τώρα είμαι καλά».

Η Κέρι Κένεντι, δικηγόρος και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέφερε σε μια ανάρτηση ότι ο Ράσκιν της ψιθύρισε «είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι εντάξει;» κάτω από το τραπέζι τους.

Ένας άλλος καλεσμένος εκτίμησε ότι περίμενε περίπου 5 με 10 λεπτά κάτω από το τραπέζι προτού η Μυστική Υπηρεσία απομακρύνει τους παρευρισκόμενους από την αίθουσα δείπνου.

Ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία έφυγαν από τον χώρο της εκδήλωσης αλώβητοι λίγο πριν τις 10 μ.μ. Ο πρόεδρος έδωσε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο και δήλωσε ότι η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί σε 30 ημέρες.

«Παρακαλώ γονατίστε και προσευχηθείτε για τον Πρόεδρο Τραμπ και για τη χώρα μας αυτή τη στιγμή», δήλωσε η βουλευτής Νάνσι Μέις στο X εν μέσω ανάμεικτων αναφορών από την αίθουσα χορού. «Ακούμε αναφορές ότι ο δράστης έχει συλληφθεί», είπε.

Ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε ότι ένα άτομο τέθηκε υπό κράτηση μετά το περιστατικό του Σαββάτου, αλλά δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο.

«Δεν έγιναν έλεγχοι, δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων»

«Είναι λίγο περίεργο, επειδή αυτό υποτίθεται ότι είναι το πιο ασφαλές μέρος στην Ουάσινγκτον με μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, όλους εδώ», δήλωσε ο Μάρτσιν Βρόνα, ανταποκριτής των ΗΠΑ για το TVN Πολωνίας, ο οποίος παρευρέθηκε στο δείπνο. «Ναι, είχαμε απόπειρες κατά της ζωής του Προέδρου Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, στη Φλόριντα. Είμαι πολύ έκπληκτος; Δυστυχώς όχι».

Η πολιτική σχολιάστρια Ντέμπρα Λία κατέγραψε ένα βίντεο έξω από το Χίλτον, επικρίνοντας τα μέτρα που ελήφθησαν για μια τόσο υψηλού προφίλ εκδήλωση. «Δεν έγιναν έλεγχοι, δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων, δεν συνέβαινε τίποτα», είπε.

Η Κάρι Λέικ, μια άλλη συντηρητική προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης και πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια, χαρακτήρισε την ασφάλεια «χαλαρή», λέγοντας ότι κανείς δεν της ζήτησε το εισιτήριό της ή μια φωτογραφία ταυτότητας στην πόρτα.

«Αν σκεφτεί κανείς ότι μπαίνει σε ένα δωμάτιο γεμάτο με ψεύτικα μέσα ενημέρωσης — το 90% των οποίων μισεί τον Πρόεδρο, θα πίστευε κανείς ότι θα είχαν καλύτερη ασφάλεια», είπε στο X.

Η Λόρα Λούμερ, μια δεξιά influencer που δεν παρευρέθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, είπε στους καλεσμένους να φύγουν. «Δεν αξίζει να αφήσουμε κάποιον να σκοτώσει τον Τραμπ μπροστά στα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης θα το απολαύσουν αυτό πάρα πολύ».

Τραμπ: Σήμερα χρειαζόμαστε επίπεδα ασφάλειας που πιθανώς κανείς δεν έχει ξαναδεί»

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τη συζήτηση για την ασφάλεια του Hilton ως ευκαιρία για να τονίσει τα πλεονεκτήματα της νέας αίθουσας χορού του κατά τη διάρκεια μιας αυτοσχέδιας συνέντευξης Τύπου. Ο πρόεδρος επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας σε πολιτική συγκέντρωση τον Ιούλιο του 2024.

«Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά αυτού που σχεδιάζουμε στον Λευκό Οίκο. Είναι στην πραγματικότητα μια μεγαλύτερη αίθουσα και πολύ πιο ασφαλής… Ήθελαν την αίθουσα χορού εδώ και 150 χρόνια για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Αλλά σήμερα είναι λίγο διαφορετικά, επειδή σήμερα χρειαζόμαστε επίπεδα ασφάλειας που πιθανώς κανείς δεν έχει ξαναδεί», δήλωσε ο Τραμπ.