Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Σήμερα η διεξαγωγή των εξετάσεων για την εισαγωγή

Επιμέλεια: Ελένη Φλισκουνάκη

Κοινωνία

Ωνάσεια σχολεία
Φωτογραφία: Ανδρέας Σιμόπουλος

Ξεκινά την Κυριακή 26 Απριλίου στις 10:00, η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Η είσοδος των υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα θα πρέπει να γίνεται το αργότερο έως τις 9 το πρωί, οπότε και κλείνουν οι είσοδοι των ΕΚ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ τάξη Ωνασείου Γυμνασίου θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 150 λεπτών. Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ τάξη Ωνασείου Λυκείου αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 180 λεπτών.

Πιο αναλυτικά, στο γνωστικό πεδίο της κατανόησης κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Όσον αφορά στη δοκιμασία για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50: Εικοσιπέντε (25) για τα Μαθηματικά και εικοσιπέντε (25) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.

