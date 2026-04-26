Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – 2027: Η αλλαγή στις αιτήσεις από σήμερα – Ποιοι μπορούν να κάνουν για να λάβουν το voucher των διακοπών

Συνεχίζονται οι αιτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος, “Κοινωνικός Τουρισμός 2026 -2027” της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και άνεργους. Μόνο που σήμερα, Κυριακή (26/4) μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Διευκρινίζεται όμως πως οι δικαιούχοι για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Να προσέλθουν στο https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Και μετά να ακολουθήσουν τη διαδρομή: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Ωστόσο, η διαδικασία της μοριοδότησης δεν αφορά τους πολύτεκνους γονείς και μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η έναρξη του προγράμματος θα γίνει στις 18 Μαΐου 2026, θα διαρκέσει 13 μήνες και θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Επίσης επισημαίνεται πως η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Ποιοι δεν μπορούν να συμμετέχουν

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετέχουν:

οι εργαζόμενοι άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο,

και οι πολίτες που πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026. Ωστόσο το μέτρο αυτό δεν αφορά τους ΑμεΑ και τους πολύτεκνους γονείς.

Οι διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.