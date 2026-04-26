Ανακαλύφθηκε σπάνιο κύπελλο 2.000 ετών με το Τείχος του Αδριανού — Ένα από τα πέντε μόνο γνωστά

Το Κύπελλο Berlanga, ένα σπάνιο χάλκινο αγγείο 2.000 ετών που βρέθηκε στην Ισπανία, απεικονίζει το Τείχος του Αδριανού και αναγράφει οχυρά του ανατολικού τμήματός του.

Το εύρημα υποδηλώνει ότι το κύπελλο αποτέλεσε αναμνηστικό Κελτίβηρα μισθοφόρου, αποδεικνύοντας τη μεγάλη κινητικότητα των στρατιωτών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Ένα σπάνιο χάλκινο ρωμαϊκό αγγείο, γνωστό ως Κύπελλο Berlanga —ένα από τα ελάχιστα του είδους του που έχουν βρεθεί ποτέ— ανακαλύφθηκε στην κεντρική Ισπανία, προσφέροντας μια εντυπωσιακή ματιά στις μετακινήσεις και τις αναμνήσεις των στρατιωτών που υπηρετούσαν σε ένα από τα πιο επιβλητικά σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: Το Τείχος του Αδριανού.

Το αντικείμενο, που χρονολογείται στον 2ο αιώνα μ.Χ., ήρθε στο φως κοντά στην περιοχή Berlanga de Duero, στην επαρχία Soria.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να ανήκε σε έναν Κελτίβηρα στρατιώτη, ο οποίος κάποτε υπηρέτησε στη Ρωμαϊκή Βρετανία και αργότερα επέστρεψε στην πατρίδα του, μεταφέροντας μαζί του ένα περίτεχνο ενθύμιο της ζωής του στο βόρειο άκρο της αυτοκρατορίας.

Μια σπάνια προσθήκη σε μια εκλεκτή ομάδα τεχνουργημάτων

Το Κύπελλο Berlanga ανήκει σε μια μικρή και εξαιρετικά εξειδικευμένη ομάδα εμαγιέ χάλκινων σκευών, γνωστών ως «Σκεύη του Τείχους του Αδριανού» (Hadrian’s Wall Pans).

Τα αντικείμενα αυτά, είναι εξαιρετικά σπάνια —υπάρχουν λιγότερα από δέκα ανάλογα παραδείγματα— και γοητεύουν εδώ και καιρό τους μελετητές για τον συνδυασμό της καλλιτεχνικής τους αξίας και των ιστορικών πληροφοριών που παρέχουν.

Αυτά τα σκεύη, που ταυτοποιήθηκαν για πρώτη φορά πριν από δύο και πλέον αιώνες με την ανακάλυψη του Κυπέλλου Rudge στην Αγγλία, φέρουν συνήθως επιγραφές με ονόματα οχυρών κατά μήκος του Τείχους του Αδριανού, μαζί με διακοσμητικά μοτίβα που αναπαριστούν την ίδια τη δομή του τείχους.

Αυτό που κάνει το Κύπελλο Berlanga να ξεχωρίζει είναι η μοναδική του επιγραφή. Ενώ προηγούμενα παραδείγματα αναφέρονται σε οχυρά του κεντρικού ή του δυτικού τμήματος του Τείχους, αυτό το νεοανακαλυφθέν τεχνούργημα είναι το πρώτο γνωστό αντικείμενο που απαριθμεί οχυρά από τον ανατολικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Cilurnum, Onno, Vindobala και Condercum.

Η λεπτομέρεια αυτή, διευρύνει σημαντικά την αρχαιολογική κατανόηση σχετικά με το πώς λειτουργούσαν αυτά τα αντικείμενα και τι αντιπροσώπευαν.

Το τείχος του Αδριανού: Ένα σύνορο ισχύος και κινδύνου

Κατασκευασμένο μεταξύ του 122 και 128 μ.Χ. υπό τον Αυτοκράτορα Αδριανό, το Τείχος εκτεινόταν σε μήκος περίπου 117 χιλιομέτρων στη βόρεια Βρετανία, από τον ποταμό Τάιν έως τον κόλπο Σόλγουεϊ.

Με ύψος που έφτανε τα τέσσερα μέτρα και ενισχυμένο με πύργους και οχυρά, σηματοδοτούσε το βόρειο σύνορο της αυτοκρατορίας και χρησίμευε ως αμυντικό φράγμα ενάντια σε ομάδες όπως οι Πίκτοι.

Περισσότερο από μια απλή στρατιωτική δομή, το Τείχος ήταν ένα σύνθετο συνοριακό σύστημα, επανδρωμένο από βοηθητικά στρατεύματα (auxilia) που προέρχονταν από ολόκληρο τον ρωμαϊκό κόσμο — συμπεριλαμβανομένων μονάδων που είχαν στρατολογηθεί στην Hispania (Ισπανία).

Η επιγραφή του Κυπέλλου Berlanga αντικατοπτρίζει αυτή τη γεωγραφία.

Η αλληλουχία των ονομάτων των οχυρών ακολουθεί την πραγματική τους σειρά κατά μήκος του Τείχους, υποδηλώνοντας ότι ο κατασκευαστής —ή ο ιδιοκτήτης— είχε άμεση γνώση του τοπίου των συνόρων.

Αναμνηστικό ενός στρατιώτη ή διακοσμητικό;

Οι μελετητές ερμηνεύουν όλο και περισσότερο αυτά τα κύπελλα όχι ως κοινά αντικείμενα, αλλά ως είδη κύρους που συνδέονταν με τη στρατιωτική θητεία. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Britannia, ενδέχεται να λειτουργούσαν είτε ως αναμνηστικά ενθύμια είτε ακόμη και ως τιμητικές διακρίσεις που απονέμονταν σε στρατιώτες μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους στο Τείχος.

Το Κύπελλο Berlanga ενισχύει αυτή την ερμηνεία. Η παρουσία του σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Βρετανία υποδηλώνει έντονα ότι ταξίδεψε μαζί με τον κάτοχό του — πιθανότατα έναν στρατιώτη που επέστρεφε στην πατρίδα του μετά από χρόνια υπηρεσίας στα σύνορα.

Αρχαιολογικά και επιγραφικά στοιχεία υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία. Μονάδες όπως η Cohors I Celtiberorum, αποτελούμενη από νεοσύλλεκτους από την κεντρική Ισπανία, είναι γνωστό ότι υπηρέτησαν στη Βρετανία κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ.

Το κύπελλο μπορεί να ανήκε σε έναν τέτοιο στρατιώτη, ο οποίος το μετέφερε πίσω στην πατρίδα του ως ένα προσωπικό ενθύμιο της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας.

Προηγμένες επιστημονικές τεχνικές επαληθεύουν την προέλευση του ευρήματος

Η επιστημονική ανάλυση παρείχε επιπλέον στοιχεία για την ιστορία του τεχνουργήματος.

Χρησιμοποιώντας φορητό φθορισμό ακτίνων Χ και ανάλυση ισοτόπων μολύβδου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το μέταλλο του κυπέλλου πιθανότατα προήλθε από ορυχεία της Βρετανίας, ιδιαίτερα από περιοχές όπως η Ουαλία ή η βόρεια Αγγλία.

Αυτό το εύρημα ενισχύει την άποψη ότι το σκεύος κατασκευάστηκε κοντά στο ίδιο το Τείχος του Αδριανού, προτού μεταφερθεί στην Ισπανία.

Η διακόσμηση με σμάλτο —που περιλαμβάνει κόκκινο, πράσινο, μπλε και τιρκουάζ γυαλί— ταιριάζει με τις γνωστές ρωμαϊκές τεχνικές της ίδιας περιόδου.

Αυτά τα πολύχρωμα σχέδια απεικονίζουν στυλιζαρισμένους πύργους και γεωμετρικά μοτίβα, τα οποία ερμηνεύονται ευρέως ως συμβολικές αναπαραστάσεις του Τείχους και των οχυρώσεών του.

Η ψηφιακή αναπαράσταση αποκάλυψε την αυθεντική μορφή

Όταν ανακαλύφθηκε, το Κύπελλο Berlanga ήταν θρυμματισμένο και εν μέρει παραμορφωμένο.

Για να κατανοήσουν καλύτερα το αρχικό του σχήμα, οι ερευνητές δημιούργησαν μια λεπτομερή τρισδιάστατη (3D) ψηφιακή αναπαράσταση, επιτυγχάνοντας ακρίβεια μικρότερη του χιλιοστού.

Αυτό το ψηφιακό μοντέλο τούς επέτρεψε να προσδιορίσουν τις διαστάσεις του σκεύους —περίπου 11,3 εκατοστά σε διάμετρο και σχεδόν 8 εκατοστά σε ύψος— καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα δείγματα στην κατηγορία του.

Η αναπαράσταση επέτρεψε επίσης στους μελετητές να “ξεδιπλώσουν” την επιφάνεια του κυπέλλου, προσφέροντας μια καθαρότερη εικόνα της επιγραφής και του διακοσμητικού του συνόλου.

Ο χώρος της ανακάλυψης: Ένας ρωμαϊκός οικισμός

Το κύπελλο ανακτήθηκε αρχικά ως τυχαίο εύρημα σε μια περιοχή γνωστή ως La Cerrada de Arroyo, λίγο έξω από την Berlanga de Duero.

Αν και δεν ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια πρόσφατης ανασκαφής, η πλήρης σημασία του αναδείχθηκε μόλις τώρα, μέσα από λεπτομερή επιστημονική μελέτη.

Μεταγενέστερες αρχαιολογικές έρευνες στην τοποθεσία αποκάλυψαν θαμμένες δομές, που πιθανώς αποτελούσαν τμήμα ενός ρωμαϊκού αγροτικού οικισμού ή συγκροτήματος επαύλεων.

Το γεωραντάρ (GPR) εντόπισε ερείπια κτιρίων, ενώ οι επιφανειακές έρευνες έφεραν στο φως κεραμικά, θραύσματα γυαλιού και άλλα υλικά που χρονολογούνται από τον 2ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το κύπελλο δεν χάθηκε μεμονωμένα, αλλά ανήκε σε ένα ευρύτερο κατοικημένο περιβάλλον — πιθανόν συνδεδεμένο με την κατοικία ή το κτήμα του αρχικού του κατόχου.

Νέα δεδομένα για τις ρωμαϊκές διασυνδέσεις

Πέρα από τη σπανιότητά του, το Κύπελλο Berlanga προσφέρει κάτι βαθύτερο:

Είναι η απτή σύνδεση ανάμεσα σε απομακρυσμένες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Αναδεικνύει το πώς στρατιώτες από την Ισπανία μπορεί να σταματούσαν στη Βρετανία, να υπηρετούσαν σε κάποιο επικίνδυνο σύνορο και αργότερα να επέστρεφαν στην πατρίδα τους — φέρνοντας μαζί τους αντικείμενα που διαφύλασσαν τις εμπειρίες τους.

Υπό αυτή την έννοια, το κύπελλο είναι κάτι περισσότερο από ένα τεχνούργημα. Αποτελεί απόδειξη της κινητικότητας, της ταυτότητας και της μνήμης μέσα στον ρωμαϊκό κόσμο.

Το πρώτο τέχνεργο που ονομάζει τα ανατολικά οχυρά του τείχους του Αδριανού

Για δεκαετίες, οι μελετητές διαφωνούσαν για το αν τα σκεύη του Τείχους του Αδριανού κατασκευάζονταν ως συντονισμένες σειρές ή ως μεμονωμένες παραγγελίες.

Η ανακάλυψη της Berlanga αμφισβητεί τις προγενέστερες παραδοχές, υποδηλώνοντας ότι αυτά τα αντικείμενα ήταν προϊόντα κατά παραγγελία, πιθανότατα προσαρμοσμένα σε μεμονωμένους αγοραστές παρά τυποποιημένες σειρές.

Επίσης, καλύπτει ένα κρίσιμο κενό στο αρχαιολογικό αρχείο, τεκμηριώνοντας το ανατολικό τμήμα του Τείχους — το οποίο απουσίαζε από τα έως τώρα γνωστά παραδείγματα.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, το Κύπελλο Berlanga ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικοί κατανοούν τη ρωμαϊκή στρατιωτική ζωή, την προσωπική ταυτότητα και την κυκλοφορία των αντικειμένων σε ολόκληρη την αυτοκρατορία.