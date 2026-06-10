Επιστήμονες αναδημιούργησαν μία πύρινη πυρηνική σφαίρα στο εργαστήριο και αποκαλύπτουν τα κρυφά χημικά μυστικά της

Αναδημιουργώντας μια πυρηνική πύρινη σφαίρα, οι επιστήμονες αποκάλυψαν μια απροσδόκητη χημεία που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τη ραδιενεργό τέφρα (fallout).

Στο πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου μετά από μια πυρηνική έκρηξη ή ένα σοβαρό ατύχημα σε αντιδραστήρα, ένα τεράστιο κύμα ενέργειας υπερθερμαίνει το γύρω περιβάλλον. Τα κοντινά υλικά και ο αέρας εξαερώνονται ακαριαία, δημιουργώντας μια ταχέως επεκτεινόμενη πύρινη σφαίρα από αέρια και πλάσμα.

Καθώς αυτή η πύρινη σφαίρα διογκώνεται και ψύχεται, το εξαερωμένο υλικό αρχίζει να συμπυκνώνεται σε μικροσκοπικά στερεά σωματίδια. Αυτά τα σωματίδια μετατρέπονται τελικά σε ραδιενεργό τέφρα (fallout).

Η ακριβής κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχηματίζεται η ραδιενεργός τέφρα είναι σημαντική για τη βελτίωση των αξιολογήσεων ασφαλείας και για να βοηθήσει τους επιστήμονες να αναπαραστήσουν τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια ενός πυρηνικού περιστατικού.

Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Εθνικού Εργαστηρίου Lawrence Livermore (LLNL), η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Analytical Chemistry, εξετάζει πιο προσεκτικά αυτή τη διαδικασία, αναλύοντας πώς συμπεριφέρονται το ουράνιο, το δημήτριο και το καίσιο καθώς εξαερώνονται, αντιδρούν και ψύχονται υπό προσεκτικά ελεγχόμενες συνθήκες.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα ραδιενεργού τέφρας ενδέχεται να παραβλέπουν σημαντικές χημικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν κατά τον σχηματισμό των σωματιδίων.

«Η αλλαγή της διάρκειας κατά την οποία τα υλικά παραμένουν σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να μεταβάλει τις χημικές αντιδράσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πτητικά στοιχεία, όπως το καίσιο, ενσωματώνονται στα σωματίδια», δήλωσε η Rakia Dhaoui, επιστήμονας του LLNL και συντάκτρια της μελέτης.

«Αυτά τα σωματίδια διατηρούν ένα αρχείο του τρόπου σχηματισμού τους. Μελετώντας αυτές τις διαδικασίες σε ένα ελεγχόμενο σύστημα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις υποθέσεις με μετρήσεις, να βελτιώσουμε τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των πυρηνικών υπολειμμάτων και να υποστηρίξουμε τη λήψη αποφάσεων όταν αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία».

Προσομοίωση των συνθηκών στο εσωτερικό μιας πυρηνικής πύρινης σφαίρας

Για να διερευνήσουν πώς αναπτύσσεται η ραδιενεργός τέφρα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν αντιδραστήρα ροής πλάσματος, σχεδιασμένο να αναπαράγει μέρος του περιβάλλοντος που συναντάται στο εσωτερικό μιας πυρηνικής πύρινης σφαίρας.

Το σύστημα επιτρέπει στους επιστήμονες να εισάγουν συγκεκριμένους συνδυασμούς υλικών σε ένα πλάσμα υψηλής θερμοκρασίας, όπου και εξαερώνονται. Ο παραγόμενος ατμός ταξιδεύει στη συνέχεια μέσα από έναν σωλήνα, όπου η θερμοκρασία μπορεί να ελεγχθεί με ακρίβεια καθώς αυτός ψύχεται.

Η ομάδα εξέτασε δύο διαφορετικά σενάρια ψύξης, γνωστά ως θερμικές ιστορίες. Στη μία περίπτωση, η θερμοκρασία μειωνόταν σταθερά καθώς το υλικό κινείτο μέσα στον αντιδραστήρα. Στη δεύτερη, ο ατμός παρέμενε σε υψηλότερη θερμοκρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού ψυχθεί γρήγορα.

Επειδή ο αντιδραστήρας λειτουργεί συνεχώς, οι ερευνητές ήταν σε θέση να συλλέξουν υλικό σε πολλαπλά σημεία κατά μήκος του συστήματος και να παρατηρήσουν πώς άλλαζαν τα σωματίδια με την πάροδο του χρόνου.

«Οι ιστορικές μελέτες για τη ραδιενεργό τέφρα δείχνουν ότι η διαδρομή που ακολουθούν τα υλικά καθώς ψύχονται είναι σημαντική», δήλωσε η Dhaoui. «Ο ρυθμός ψύξης και ο χρόνος παραμονής σε αυξημένη θερμοκρασία μπορούν να μεταβάλουν τη χημική ειδοταυτοποίηση (speciation) και τον σχηματισμό των σωματιδίων».

Πώς συμπεριφέρονται το ουράνιο, το δημήτριο και το καίσιο

Οι ερευνητές επέλεξαν το ουράνιο, το δημήτριο και το καίσιο επειδή κάθε στοιχείο συμπεριφέρεται διαφορετικά κατά τη διαδικασία της συμπύκνωσης. Το ουράνιο είναι σχετικά λιγότερο πτητικό, που σημαίνει ότι συμπυκνώθηκε νωρίτερα και χρησίμευσε ως μια χρήσιμη αναφορά για σύγκριση.

Το δημήτριο, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά ως υποκατάστατο του πλουτωνίου σε εργαστηριακές μελέτες, παρουσίασε ένα μοτίβο συμπύκνωσης παρόμοιο με του ουρανίου. Ωστόσο, και τα δύο στοιχεία εμφάνισαν αλλαγές στη χημεία τους ανάλογα με τη θερμική ιστορία που βίωσαν.

Το καίσιο ξεχώρισε από τα υπόλοιπα στοιχεία. Σε αντίθεση με το ουράνιο και το δημήτριο, το καίσιο συμπυκνώθηκε πολύ αργότερα. Όταν παρέμεινε σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αναμίχθηκε πολύ πιο εκτεταμένα με τα άλλα υλικά στο σύστημα.

Αυτές οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι ο σχηματισμός της ραδιενεργού τέφρας εξαρτάται όχι μόνο από το πότε συμπυκνώνονται τα διάφορα στοιχεία, αλλά και από το πώς αλληλεπιδρούν χημικά κατά την ψύξη.

Βελτίωση των μοντέλων

Πολλά από τα τρέχοντα μοντέλα ραδιενεργού τέφρας αντιμετωπίζουν τα υλικά σε μεγάλο βαθμό ως ξεχωριστά συστατικά και λαμβάνουν υπόψη μόνο εν μέρει τις χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν μεταξύ των στοιχείων.

Τα νέα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να διαδραματίσουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι είχε αναγνωριστεί προηγουμένως.

Απομονώνοντας τις επιδράσεις της θερμικής ιστορίας σε ένα ελεγχόμενο πειραματικό περιβάλλον, οι ερευνητές παρήγαγαν πολύτιμα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο και τη βελτίωση μοντέλων τα οποία βασίζονταν επί μακρόν σε απλοποιημένες υποθέσεις.

Η ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει το έργο της μελετώντας πιο ρεαλιστικούς συνδυασμούς υλικών, με στόχο την καλύτερη αποτύπωση της πολυπλοκότητας του σχηματισμού της ραδιενεργού τέφρας υπό πραγματικές συνθήκες.