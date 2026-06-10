Πιλότος της Air Canada πετούσε επί χρόνια με πλαστή άδεια – Η έρευνα «Project Icarus»

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Ένας πρώην πιλότος της Air Canada αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες για μεταφορά δεκάδων χιλιάδων επιβατών επί σχεδόν 17 χρόνια με πλαστή άδεια πιλότου, ανακοίνωσε την Τρίτη η καναδική αστυνομία.

Ο Τζέφρι Γουόλ συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφού οι ερευνητές αναφέρουν ότι διηύθυνε αρχηγό πάνω από 900 εσωτερικών και διεθνών πτήσεων από το 2009 έως το 2025, χωρίς ποτέ να λάβει την κατάλληλη άδεια ή να ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές εξετάσεις.

«Αυτή η έρευνα και οι λεπτομέρειες που την περιβάλλουν θυμίζουν σενάριο ταινίας», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής Peel, Milinovich, σε συνέντευξη Τύπου στο Οντάριο.

«(Ο Wall) ανήλθε στη θέση του κυβερνήτη πιλότου, όπου για σχεδόν 17 χρόνια πετούσε Boeing 767, 777 και 787», ενώ κέρδιζε μισθό σχεδόν 3 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Οι ισχυρισμοί αυτοί θυμίζουν την ταινία του 2002 «Catch Me If You Can», όπου ένας έφηβος πείθεται να πετάξει για την PanAm.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Γουόλ είχε άδεια να πετάει εμπορικά αεροπλάνα για ολόκληρη την 27χρονη καριέρα του στην Air Canada, αλλά η αστυνομία λέει ότι δεν κατείχε ποτέ άδεια πιλότου αεροπλάνων, γνωστή και ως ATPL-A, η οποία απαιτούνταν όταν προήχθη σε κυβερνήτη το 2009.

«Αυτό είναι πολύ παρόμοιο με έναν γιατρό που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οικογενειακής ιατρικής αλλά κάνει χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου στο ιατρείο του», είπε ο Μιλίνοβιτς.

«Υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις και κανονισμοί για τους επαγγελματικούς τίτλους που υπάρχουν για κάποιο λόγο» σημείωσε.

«Πιστεύουμε ότι ο κατηγορούμενος παρουσίασε ψευδώς τα προσόντα του τόσο στον εργοδότη του όσο και στην ρυθμιστική αρχή», δήλωσε ο Μιλίνοβιτς.

Η επιχείρηση «Project Icarus»

Ο Γουόλ συνελήφθη μετά από μια συνήθη εξέταση των διαπιστευτηρίων του το 2025 που αποκάλυψε «ανωμαλίες… εντός της τεκμηρίωσης της άδειας πιλότου» και η Air Canada ενημέρωσε τις ρυθμιστικές αρχές, ανέφεραν οι ερευνητές.

Συνταξιοδοτήθηκε το 2025 πριν ξεκινήσει η κανονιστική και ποινική έρευνα, με την ονομασία «Project Icarus», τον Ιανουάριο.

Το CNN αναφέρει ότι η αεροπορική εταιρεία σημείωσε ότι ο Γουόλ ήταν αδειούχος εμπορικός πιλότος και έδειχνε τακτικά ότι ήταν ικανός να πετάει με ασφάλεια μεγάλα αεροπλάνα.

«Η ασφάλεια δεν επηρεάστηκε από αυτό το περιστατικό, επειδή όλοι οι πιλότοι της Air Canada υποβάλλονται σε υποχρεωτική επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση κάθε έξι μήνες για την επικύρωση της πτητικής τους ικανότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός ελέγχου πτήσης με πιστοποιημένο πιλότο ελέγχου της Transport Canada κάθε 12 μήνες», ανέφερε η Air Canada σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

«Ωστόσο, η κατάλληλη αδειοδότηση αποτελεί ουσιαστικό επίπεδο της πολυεπίπεδης προσέγγισης της αεροπορικής βιομηχανίας στην ασφάλεια, επομένως η Air Canada αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα», συνέχισε η αεροπορική εταιρεία.

Στον Wall επιβλήθηκε πρόστιμο από την Υπηρεσία Μεταφορών του Καναδά και αντιμετωπίζει επτά ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης απάτης άνω των 5.000 δολαρίων, δύο κατηγορίες για έκδοση πλαστών εγγράφων και τρεις κατηγορίες για κατοχή πλαστού σήματος, ανέφερε η αστυνομία. Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 29 Ιουνίου 2026.