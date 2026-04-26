Λάκης Λαζόπουλος: Συγκινήθηκε μιλώντας για τη μητέρα του – «Όταν την βλέπω αυτό θυμάμαι…»

Καλεσμένος στο «Πάμε μία βόλτα;» ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος το βράδυ του Σαββάτου (26/4). Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μοιράστηκε μία ιστορία για τη μητέρα του και δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος έδειξε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της μητέρας του, στην οποία είναι χαμογελαστή, και είπε: «Και εδώ η μάνα μου λοιπόν, έχει κάνει εμφύτευση. Μου το είχε ζητήσει. Μου είχε πει: “Σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή η μητέρα μου είχε μασέλα, δεν θέλω και εγώ. Θέλω να κάνω όλα μου τα δόντια. Αυτό είναι το δώρο σου που θα μου κάνεις”».

Συνεχίζοντας, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης ανέφερε: «Της λέω “εντάξει”. Πήγε και σε μία ημέρα τα έκανε όλα. Σε μία μέρα τη νάρκωσαν, της έβγαλαν τα δόντια και της έβαλαν τα καινούργια. Ήταν 60.000 ευρώ. Της λέω: “Ρε μάνα, να δώσουμε 60 χιλιάδες ευρώ. Ούτε οικόπεδο να έπαιρνα. Πήρα οικόπεδο με θέα αμυγδαλές”. Μου απάντησε πως: “Όταν πεθάνω, θα βλέπεις το χαμόγελό μου και θα θυμάσαι ότι άξιζε τον κόπο”. Και… Μα τον Θεό, όταν την βλέπω αυτό θυμάμαι».