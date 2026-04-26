Ντόναλντ Τραμπ: 31χρονος δάσκαλος ο δράστης της επίθεσης – «Πάλεψα σκληρά για να μείνω» δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Ουάσινγκτον, λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε εσπευσμένα από τη σκηνή μετά από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που παρευρέθηκαν δεν τραυματίστηκαν. Στη συνέχεια, μίλησε σε μια βιαστικά οργανωμένη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, μαζί με αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου, μίλησαν επίσης στα μέσα ενημέρωσης για να δώσουν τις λεπτομέρειες του συμβάντος.

Ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών πυροβολήθηκε και νοσηλεύεται. Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια — με τον Πρόεδρο Τραμπ να τον αποκαλεί πιθανό «μοναχικό λύκο» που «φαινόταν αρκετά κακός».

Ο 31χρονος, για τον οποίο μια ομοσπονδιακή πηγή επιβολής του νόμου επιβεβαίωσε ότι είναι δάσκαλος, συνελήφθη αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και όρμησε προς την αίθουσα χορού όπου είχαν συγκεντρωθεί ο Τραμπ και περίπου 2.500 καλεσμένοι.

«Η πολυεπίπεδη προστασία μας λειτουργεί», λέει ο διευθυντής των Μυστικών Υπηρεσιών

Ο διευθυντής των Μυστικών Υπηρεσιών, Σον Κάραν, δήλωσε ότι οι πράκτορές του «απέδωσαν αξιοθαύμαστα» απόψε, επισημαίνοντας την ταχεία σύλληψη του υπόπτου ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι είναι εκπαιδευμένη να κάνει η υπηρεσία.

«Είδαμε τι κάνουν και αυτό το άτομο, όταν εισέβαλε σε ένα σημείο ελέγχου, συνελήφθη. Αυτό δείχνει ότι η πολυεπίπεδη προστασία μας λειτουργεί» ανέφερε.

«Ζητώ από όλους να προσευχηθούν γι’ αυτόν (τον πράκτορα που τραυματίστηκε) και για όλους τους αξιωματικούς και τους πράκτορές μας που συμμετείχαν. Θα σας πω ότι θα συνεχίσουμε την αποστολή» πρόσθεσε.

Η στιγμή της απομάκρυνσης του Τραμπ

Στιγμές πανικού στην εκκένωση

Όσα γνωρίζουμε για τον δράστη

Ο ύποπτος θα αντιμετωπίσει δύο κατηγορίες, σύμφωνα με την εισαγγελέα, Τζανίν Πίρο. Ο δράστης θα κατηγορηθεί για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια εγκλήματος βίας και επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με χρήση επικίνδυνου όπλου, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια. «Είναι σαφές, με βάση όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ότι αυτό το άτομο είχε την πρόθεση να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερη βλάβη και ζημιά . Και ευτυχώς, λόγω του σημείου ελέγχου ακριβώς έξω από την αίθουσα χορού, όπου χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν για να ακούσουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή το σημείο ελέγχου λειτουργούσε, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός» περιέγραψε.

. Και ευτυχώς, λόγω του σημείου ελέγχου ακριβώς έξω από την αίθουσα χορού, όπου χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν για να ακούσουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή το σημείο ελέγχου λειτουργούσε, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός» περιέγραψε. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο ύποπτος πυροβόλησε, βάσει «προκαταρκτικών πληροφοριών», δήλωσε ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας του τμήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Τζέφρι Γ. Κάρολ. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε πολλά όπλα καθώς «επιτέθηκε» σε σημείο ελέγχου των Μυστικών Υπηρεσιών.

Ο στόχος του υπόπτου είναι «μέρος της έρευνας», ανέφεραν οι αρχές επιβολής του νόμου και δεν έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη..

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, δήλωσε ότι οι αρχές «δεν έχουν κανένα λόγο να πιστεύουν αυτή τη στιγμή ότι εμπλέκεται κάποιος άλλος».

Ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση λαμβάνει θεραπεία σε τοπικό νοσοκομείο , δήλωσε ο Μπάουζερ.

Ο Τραμπ για τον πράκτορα που τραυματίστηκε

Ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, ο οποίος πυροβολήθηκε από «πολύ κοντινή απόσταση» με ένα «πολύ ισχυρό όπλο». Είπε ότι ο πράκτορας είναι σε «άριστη κατάσταση» λόγω της προστασίας από το αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, προέτρεψε το κοινό να κοινοποιήσει «οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτό το συμβάν». Το FBI εξετάζει τα βαλλιστικά στοιχεία και ένα μακρύ όπλο από το σημείο και ανακρίνει μάρτυρες, δήλωσε ο Πατέλ.

Η αφήγηση του Τραμπ για το περιστατικό

«Θέλαμε να μείνουμε απόψε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αφού αποχώρησε με ασφάλεια από το δείπνο. «Πάλεψα σκληρά για να μείνω».

Ο Τραμπ είπε ότι νόμιζε ότι ήταν ένας δίσκος που έπεσε στο έδαφος όταν ο ύποπτος όρμησε στο δείπνο, προσθέτοντας ότι αυτός και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ «απομακρύνθηκαν» από τους πράκτορες, χωρίς πολύ χρόνο να σκεφτούν τι συμβαίνει.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτός και η ομάδα του δεν γνώριζαν καμία απειλή ενόψει της αποψινής εκδήλωσης.

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε αν ανησυχεί για την πολιτική βία εναντίον του, είπε ότι αν και ανησυχεί, δεν μπορεί να ανησυχεί ιδιαίτερα επειδή το να είναι πρόεδρος είναι «ένα επικίνδυνο επάγγελμα».

Ο Τραμπ είπε ότι οι πυροβολισμοί στην αρχή του δείπνου «μας ένωσαν».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκδήλωση θα προγραμματιστεί εκ νέου και θα είναι «ασφαλέστερη».

Το περιστατικό έρχεται μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας το 2024

Πριν από αυτή την επίθεση, ο Τραμπ είχε δεχτεί δύο απόπειρες δολοφονίας το 2024, ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021.

Η πρώτη ήταν ενώ ο Τραμπ ήταν σε μια υπαίθρια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, τον Ιούλιο του 2024.

Ο Τραμπ πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε στο αυτί του από έναν 20χρονο ένοπλο. Ο ένοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από προσωπικό ασφαλείας.

Λίγο περισσότερο από δύο μήνες μετά τους πυροβολισμούς στον Μπάτλερ, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας εντόπισαν έναν άνδρα να κραδαίνει όπλο και να κρύβεται σε θάμνους στο Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στο γήπεδο.

Θεωρήθηκε απόπειρα δολοφονίας και ο ύποπτος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο.