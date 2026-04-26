Συνέντευξη Τύπου Ντόναλντ Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς: Στοχοποιήθηκα από «μοναχικό λύκο» – Δείτε βίντεο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αρχές πιστεύουν πως ο ύποπτος που εμπλέκεται στο περιστατικό πυροβολισμών απόψε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ήταν ένας «μοναχικός λύκος».

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του

«Φαίνεται να πιστεύουν ότι ήταν ένας μοναχικός λύκος. Και εγώ το νιώθω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Ο δράστης εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας φέροντας πολλά όπλα και εξουδετερώθηκε από πολύ γενναία μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας. Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε, αλλά σώθηκε γιατί το γιλέκο έκανε τη δουλειά του», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου, στον Λευκό Οίκο, περίπου δύο ώρες μετά την εσπευσμένη απομάκρυνσή του από την εκδήλωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος περιέγραψε επίσης τον ύποπτο ως έναν «άντρα που φαινόταν αρκετά κακός όταν ήταν πεσμένος», προσθέτοντας ότι «μαχόταν σκληρά» όταν ήταν πεσμένος. Και τον περιέγραψε ως «άρρωστο άτομο».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «μάλλον τραυματική» για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία ανταπόκριση. Έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης παραβίασε το σημείο ελέγχου.

Ο ένοπλος βρίσκεται υπό κράτηση και είναι ζωντανός, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

06:45 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Πρόεδρος του Μεξικού για πυροβολισμούς σε εκδήλωση του Τραμπ: «Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι η λύση»

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ σχολίασε πως «η βία δεν πρέπει να είναι ποτέ η λύση...
05:56 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Οι αρχές των ΗΠΑ αναγνώρισαν τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, ως τον...
04:44 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ο Τραμπ λέει ότι «ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη», ενώ o ίδιος βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι ένας «δράστης τ...
03:54 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Απομάκρυνση του Τραμπ από το δείπνο ανταποκριτών έπειτα από πυροβολισμούς – Δείτε βίντεο

Συναγερμός στις ΗΠΑ, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης οδη...
