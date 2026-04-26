Συνέντευξη Τύπου Ντόναλντ Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς: Στοχοποιήθηκα από «μοναχικό λύκο» – Δείτε βίντεο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αρχές πιστεύουν πως ο ύποπτος που εμπλέκεται στο περιστατικό πυροβολισμών απόψε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ήταν ένας «μοναχικός λύκος».

«Φαίνεται να πιστεύουν ότι ήταν ένας μοναχικός λύκος. Και εγώ το νιώθω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Ο δράστης εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας φέροντας πολλά όπλα και εξουδετερώθηκε από πολύ γενναία μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας. Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε, αλλά σώθηκε γιατί το γιλέκο έκανε τη δουλειά του», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου, στον Λευκό Οίκο, περίπου δύο ώρες μετά την εσπευσμένη απομάκρυνσή του από την εκδήλωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος περιέγραψε επίσης τον ύποπτο ως έναν «άντρα που φαινόταν αρκετά κακός όταν ήταν πεσμένος», προσθέτοντας ότι «μαχόταν σκληρά» όταν ήταν πεσμένος. Και τον περιέγραψε ως «άρρωστο άτομο».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «μάλλον τραυματική» για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία ανταπόκριση. Έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης παραβίασε το σημείο ελέγχου.

Ο ένοπλος βρίσκεται υπό κράτηση και είναι ζωντανός, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.