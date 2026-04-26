Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του

Οι αρχές των ΗΠΑ αναγνώρισαν τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, ως τον δράστη των πυροβολισμών στο Washington Hilton κατά την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

BREAKING: SUSPECT IDENTIFIED IN WHITE HOUSE CORRESPONDENTS’ DINNER SHOOTING Authorities have identified the suspect as 31-year-old Cole Tomas Allen of Torrance, California, after gunfire erupted near the magnetometer screening area at the Washington Hilton during the White House… pic.twitter.com/ZKnks6Dg4s — Sergeant News Network (@sgtnewsnetwork) April 26, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε επίσης στον λογαριασμό του στο Truth Social φωτογραφίες από τη σύλληψη του δράστη:

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιστρέφει στον Λευκό Οίκο και θα δώσει από στιγμή σε στιγμή συνέντευξη Τύπου, ενώ για την εκδήλωση ανέφερε ότι θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ πυροβολήθηκε φορώντας τον προστατευτικό του εξοπλισμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.