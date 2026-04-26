Ο Τραμπ λέει ότι «ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη», ενώ o ίδιος βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι ένας «δράστης της επίθεσης» με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου συνελήφθη, ενώ παράλληλα επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου και ζητά να συνεχιστεί η εκδήλωση.

«Ήταν μια εξαιρετική βραδιά στην Ουάσινγκτον. Η Μυστική Υπηρεσία και οι αρχές επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και γενναία. Ο δράστης συνελήφθη και έχω συστήσει να «ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΑ συνεχιστεί», αλλά θα καθοδηγηθούμε αποκλειστικά από τις αρχές επιβολής του νόμου. Θα λάβουν σύντομα μια απόφαση. Ανεξάρτητα από αυτήν την απόφαση, η βραδιά θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε προγραμματιστεί και, απλά, θα πρέπει να το ξανακάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία, λέει ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης

Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία και έχει πει στους αξιωματούχους ότι σκοπεύει να επιστρέψει στο δείπνο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Πηγή: CNN