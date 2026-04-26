Η Centcom ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πλοίο του «σκιώδους στόλου» του Ιράν στην Αραβική Θάλασσα

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (Centcom) ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αναχαίτισαν ένα ιρανικό πλοίο του «σκιώδους στόλου» που μετέφερε «ιρανικά προϊόντα ενέργειας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων» προς ξένες αγορές.

Σε ανάρτηση στο X, η Centcom αναφέρει ότι το M/V Sevan «αναχαιτίστηκε στην Αραβική Θάλασσα από ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ» νωρίτερα σήμερα και τώρα «συμμορφώνεται με τις οδηγίες του αμερικανικού στρατού να επιστρέψει στο Ιράν υπό συνοδεία».

Yesterday, M/V Sevan was among 19 “shadow fleet” vessels sanctioned by the U.S. Department of Treasury for activities related to transporting billions of dollars worth of Iranian energy, oil and gas products, including propane and butane, to foreign markets. Earlier today, Sevan… pic.twitter.com/7HdJ5iHNF7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 25, 2026

Ήταν ένα από τα 19 πλοία του «σκιώδους στόλου» που υπέστησαν κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών το τελευταίο 24ωρο, προσθέτει η Centcom.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα αναχαιτίζουν ή θα αναγκάζουν σε επιστροφή πλοία που ταξιδεύουν προς ή από τις ακτές του Ιράν. Η Centcom αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να «εφαρμόζουν πλήρως τον αποκλεισμό» των ιρανικών λιμανιών.

Πηγή: Reuters