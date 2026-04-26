Η αποτίμηση της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα: Οι συμφωνίες, τα κοινά μηνύματα και η νέα στρατηγική συμμαχία

Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας εισέρχεται σε μια νέα τροχιά, με την υπογραφή συμφωνιών ειδικού βάρους από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα. Η διαδικασία αυτή ενισχύθηκε από μηνύματα με βαθύ συμβολικό περιεχόμενο, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.

Χρησιμοποιώντας την ιστορική ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία», ο Εμανουέλ Μακρόν προσέδωσε εξαρχής μια νέα δυναμική στις διμερείς σχέσεις, θέτοντας υψηλούς στόχους για το μέλλον της συνεργασίας των δύο χωρών, ενώ προέταξε τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της στρατηγικής σύμπλευσης Ελλάδας και Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν παρέμεινε για περίπου 24 ώρες στη χώρα μας, όμως το πρόγραμμα που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα πυκνό, με πολλές επαφές.

Μπορεί η διάρκεια της επίσκεψης στην Αθήνα να ήταν σύντομη, όπως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα φάνηκε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, πως «Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ, πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτισμικά»

Στιβαρή στρατηγική συμμαχία

Μια παραδοσιακή φιλία είναι σαφές ότι έχει εξελιχθεί σε μια στιβαρή στρατηγική συμμαχία, η οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα στις συμφωνίες που υπεγράφησαν, κυρίως στην αμυντική. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, δηλαδή το γεγονός ότι μια ιστορική δύναμη όπως η Γαλλία εγγυάται στην ουσία την ασφάλεια της χώρας μας έναντι κάθε απειλής. Μάλιστα, ο Μακρόν επανέλαβε επίμονα ότι «εάν η κυριαρχία σας απειληθεί, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε εδώ» στέλνοντας σαφές μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες, ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να προστρέξει στο πλευρό της Ελλάδας αν και όποτε χρειαστεί.

Και στη Γαλλία αυτή η έκφραση αποδόθηκε ως ένδειξη ισχυρής πολιτικής δέσμευσης προς την Ελλάδα, με το Παρίσι να επιδιώκει να ενσωματώσει αυτή τη ρητορική στις ευρύτερες έννοιες της «ευρωπαϊκής κυριαρχίας» και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Ουσιαστικά, την Παρασκευή παρουσιάστηκε από τους δύο ηγέτες ένα όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα, μέσα σε έναν κόσμο ταραγμένο και ασταθή, όπου το διεθνές σύστημα αναδιαμορφώνεται ριζικά, ενώ το Σάββατο, στο Μέγαρο Μαξίμου, αποσαφηνίστηκε το πλαίσιο της Ενισχυμένης Στρατηγικής Σχέσης, ενός φιλόδοξου εγχειρήματος που θα μπορούσε να θέσεις τις βάσεις για ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο, ικανό να καθοδηγήσει την Ευρώπη απέναντι στις νέες προκλήσεις, βοηθώντας την να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητάς της.

Εκτός από τη συνεργασία στα εξοπλιστικά, η οποία ενισχύει καθοριστικά την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας, οι δύο ηγέτες παρουσιάζουν αυτή τη διμερή σχέση -που ανανεώθηκε σήμερα- ως το μοντέλο για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως ανέφεραν, μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της συνολικής ισχύος της Συμμαχίας.

«Το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η Ευρώπη παίρνει στα σοβαρά τη στρατηγική αυτονομία και επενδύει περισσότερο στην άμυνα. Ενισχύουμε με αυτό τον τρόπο τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, όταν το κάνουμε. Χρειαζόμαστε αυτό το οποίο κάναμε Ελλάδα και Γαλλία και πρέπει να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτή είναι και η ενθάρρυνσή μου προς τους ευρωπαίους εταίρους μας, μερικές φορές να αφήσουμε στην άκρη κάποιους εθνικούς εγωισμούς και να σκεφτούμε ευρωπαϊκά» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ από την πλευρά του ο Εμάνουελ Μακρόν είπε ότι «η εταιρική σχέση, την οποία ανανεώνουμε εδώ και πέντε χρόνια, έχει επεκταθεί σε θέματα ασφάλειας, στρατηγικής εταιρικής σχέσης που συνδέει τις δύο μας χώρες. Θέλουμε να εμπνεύσουμε το υπόλοιπο της Ευρώπης. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτόν τον πυλώνα του ΝΑΤΟ, τον ευρωπαϊκό. Πρόκειται για μια πραγματική στρατηγική στο εσωτερικό της Ευρώπης».

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι οι δύο χώρες συγκροτούν πλέον έναν σταθερό πόλο στη Μεσόγειο, ο οποίος εδράζεται στις κοινές θέσεις και την πλήρη ταύτιση Ελλάδας και Γαλλίας γύρω από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Η εξέλιξη αυτή ισχυροποιεί τα ελληνικά επιχειρήματα σε διεθνές, λειτουργώντας ως ανάχωμα απέναντι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας ή άλλων τρίτων χωρών.

Το εύρος των συμφωνιών

Επιπλέον, το εύρος των συμφωνιών που επικυρώθηκαν αποδεικνύει τη βούληση των δύο πλευρών για στενή συμπόρευση σε σειρά τομέων, πέραν της άμυνας, με τη στρατηγική συνεργασία να καλύπτει την οικονομία, την πολιτική προστασία, το μεταναστευτικό, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό. Κρίσιμο επίσης θεωρείται το «μέτωπο» σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Μακρόν να εκπέμπουν μήνυμα προς την Ευρώπη για έκδοση κοινού χρέους με στόχο την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για τη στρατηγική της αυτονομία και ανταγωνιστικότητα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά περικοπές στην αγροτική πολιτική και την κοινωνική συνοχή.

«Τι έγινε με τον COVID-19; Το χρέος που ξεκίνησε τότε σήμερα καλούμαστε να το αποπληρώσουμε. Αυτό δεν έχει λογική. Ας αποφασίσουμε να επεκτείνουμε το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και ας συνεχίσουμε να εκδίδουμε ευρωπαϊκούς τίτλους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κοινό ευρωπαϊκό χρέος» είπε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Δεν θα περικοπούν οι πόροι για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη Συνοχή. Αποκλείεται να γίνει αυτό, γιατί αυτές οι πολιτικές είναι ταυτοτικές πολιτικές για την Ευρώπη και για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα αυξηθούν οι εθνικές συνεισφορές πέραν του ποσοστού της κλείδας που θα συνδέεται με το απόλυτο ύψος του προϋπολογισμού, για τον απλούστατο λόγο ότι ειδικά οι χώρες που πληρώνουν πολλά δεν θέλουν να πληρώσουν περισσότερα. Θα πρέπει να βρούμε καινούργιους πόρους, ίδιους πόρους. Και έχουν πέσει στο τραπέζι κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν, όμως θα υπάρχει πάντα ένα κενό. Αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, θα πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των φιλόδοξων σχεδίων, τα οποία όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητα» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Τι λογική έχει αυτή τη στιγμή να πάμε να αποπληρώσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης τώρα, άρα, να «φάμε» χώρο από τον προϋπολογισμό της επόμενης εξαετίας, όταν δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε και όταν, όπως είπε ο Γάλλος Πρόεδρος, υπάρχει μεγάλη διάθεση για ευρωπαϊκά ομόλογα, για ευρωπαϊκό «χαρτί», το οποίο θα μας κάνει και πιο ισχυρούς ως Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη θεωρείται σήμερα ασφαλής και φερέγγυος προϋπολογισμός, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δανείζεται εν τω συνόλω», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Μένοντας σε θέματα οικονομίας, ο Γάλλος πρόεδρος, στον χαιρετισμό του στο Ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ, κάλεσε χαρακτήρισε πρότυπο προόδου την Ελλάδα, προσκαλώντας τις γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στη χώρα μας.

«Πραγματικά ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο οικονομικής προόδου είναι η χώρα σας», είπε, απευθυνόμενος όπως είπε στους επενδυτές και προσθέτοντας ότι η πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup έρχεται να επιβεβαιώσει, να επισφραγίσει αυτή την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στις επιτυχίες της Ελλάδας μετά την κρίση που διήλθε, έκανε ειδική μνεία στην ανάπτυξη που ξεπέρασε τον μέσο όρο της ΕΕ και τη σημαντική πτώση της ανεργίας, ενώ σε σχέση με τις επενδύσεις, είπε πως δεν είμαστε στο επίπεδο που θα έπρεπε. «Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά και σίγουρα πολλά περισσότερα απ’ όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Κοινό μήνυμα για τη Μέση Ανατολή

Τέλος, κοινό ήταν το μήνυμα που εξέπεμψαν οι δύο ηγέτες και για τη Μέση Ανατολή, υπό την απειλή μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης λόγω του παρατεταμένου αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη για κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, δηλώνοντας την ετοιμότητα Ελλάδας και Γαλλίας να συμβάλουν ενεργά στην αποκατάσταση της ομαλότητας στην περιοχή.

«Η Ελλάδα είναι, όπως και η Γαλλία, ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μια δύναμη σταθερότητας. Παίξαμε και οι δυο μας τον ρόλο μας διακριτικά στην εκεχειρία και στον διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία πρέπει να ενισχυθεί. Έχουμε και οι δύο το ίδιο ενδιαφέρον για την προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, ειδικά των χριστιανών της περιοχής, που δεν αποτελούν απλά μια μειονότητα, αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής της ταυτότητας. Έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Με τις συνομιλίες στην Μέση Ανατολή να βρίσκονται στον «αέρα», ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε τη σημασία της συνέχισης των διπλωματικών διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση σειράς κρίσιμων ζητημάτων μεταξύ των οποίων και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Οι δύο χώρες ζητούν την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή σε διπλωματική οδό. Και πιστεύουμε ότι εν ευθέτω χρόνο θα συνεισφέρουν οι δύο χώρες μας στην απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ, υπογράμμισε.