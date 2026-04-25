Εμανουέλ Μακρόν: Η συμβολική κίνηση λίγο πριν εισέλθει στο αεροσκάφος για να αναχωρήσει από την Αθήνα

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Εμανουέλ Μακρόν Μπριζίτ

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης συνόδευσε τον Πρόεδρο Μακρόν στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να αναχωρήσει μαζί με τη σύζυγό του με το αεροσκάφος της γαλλικής προεδρίας.

Το προεδρικό αεροσκάφος αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη γαλλική πρωτεύουσα, σφραγίζοντας ένα πυκνό διήμερο διπλωματικών επαφών που επαναβεβαίωσαν το δόγμα «Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με αυτή την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή («Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία»), έθεσε από την πρώτη κιόλας στιγμή της παρουσίας του στη χώρα μας τον πήχη ψηλά για το νέο κεφάλαιο των διμερών σχέσεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κίνηση του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος λίγο πριν εισέλθει στο αεροσκάφος, έθεσε το χέρι του στο μέρος της καρδιάς χαιρετώντας το άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας και τους παρευρισκόμενους, ενώ η Μπριζίτ Μακρόν αποχαιρέτησε την ελληνική αποστολή στέλνοντας φιλιά, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για την προσωπική σχέση που διατηρεί το προεδρικό ζεύγος με τη χώρα μας.

Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση του Γάλλου προέδρου και της συζύγου από την χώρα μας

Ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του στην Ελλάδα και λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στα social media , ανεβάζοντας ένα βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παρουσίας του στη χώρα μας.

«Θα είμαστε εδώ. Και για μένα αυτή είναι η σημασία της φιλίας. Της διάσημης συμμαχίας, Γαλλία Ελλάδα συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς» ακούγεται να λέει.

 

Βάφετε τα μαλλιά σας στο σπίτι; Hair colorist αποκαλύπτει τα 4 tips για να πετύχουν σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

Σας αγαπάει πραγματικά; Τότε δεν κάνει αυτά τα 11 πράγματα μπροστά σας

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Τι αναφέρει για τα μέτρα της Κομισιόν για τη μείωση του ενεργειακού κόστους – Οι προτάσεις

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Έρχονται 70.000 voucher – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Ανακαλύφθηκε η πιο επικίνδυνη περίοδο της ζωής για την αύξηση βάρους

iPhone: Πείτε αντίο στις κλήσεις «spam» με αυτό το απλό κόλπο
περισσότερα
19:23 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Φωτογραφίες από την ξενάγηση Μητσοτάκη – Μακρόν στην Έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή – Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων»

Στην έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων» στην Εθνική Βιβλιοθ...
18:48 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Μακρόν στο ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ: Πρότυπο οικονομικής προόδου η Ελλάδα

Την ισχυρή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας ανέδειξε ο Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του στο...
18:18 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Μητσοτάκης: Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ, πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτισμικά

«Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν ήταν εξαιρετικά ουσιαστικές και γόνιμες καλλιεργώντας το έδαφος...
16:54 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Δημοσκόπηση GPO: Πτώση για ΝΔ, άνοδος του ΠΑΣΟΚ – Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι

Aπώλειες για τη ΝΔ, και ταυτόχρονη, αλλά μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ, όπως και αύξηση των αναποφάσι...
Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

LIVE: 57η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς