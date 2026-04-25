Εμανουέλ Μακρόν: Η συμβολική κίνηση λίγο πριν εισέλθει στο αεροσκάφος για να αναχωρήσει από την Αθήνα

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης συνόδευσε τον Πρόεδρο Μακρόν στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να αναχωρήσει μαζί με τη σύζυγό του με το αεροσκάφος της γαλλικής προεδρίας.

Το προεδρικό αεροσκάφος αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη γαλλική πρωτεύουσα, σφραγίζοντας ένα πυκνό διήμερο διπλωματικών επαφών που επαναβεβαίωσαν το δόγμα «Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με αυτή την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή («Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία»), έθεσε από την πρώτη κιόλας στιγμή της παρουσίας του στη χώρα μας τον πήχη ψηλά για το νέο κεφάλαιο των διμερών σχέσεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κίνηση του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος λίγο πριν εισέλθει στο αεροσκάφος, έθεσε το χέρι του στο μέρος της καρδιάς χαιρετώντας το άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας και τους παρευρισκόμενους, ενώ η Μπριζίτ Μακρόν αποχαιρέτησε την ελληνική αποστολή στέλνοντας φιλιά, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για την προσωπική σχέση που διατηρεί το προεδρικό ζεύγος με τη χώρα μας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του στην Ελλάδα και λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στα social media , ανεβάζοντας ένα βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παρουσίας του στη χώρα μας.

«Θα είμαστε εδώ. Και για μένα αυτή είναι η σημασία της φιλίας. Της διάσημης συμμαχίας, Γαλλία Ελλάδα συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς» ακούγεται να λέει.