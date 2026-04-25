Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν παραδίδει την έδρα του – «Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο»

Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά την συντριπτική ήττα της συμμαχίας του στις εκλογές, έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία της χώρας.

«Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την πλατφόρμα Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Facebook, μετά τη συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος Fidesz.

Δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παραμείνει ως πρόεδρος του Fidesz εάν αυτό αποφασίσει το κόμμα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του τον Ιούνιο.