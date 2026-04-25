Νίκος Γκάλης και Φάνης Χριστοδούλου στο Αλεξάνδρειο: «Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα»

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

Ο Νίκος Γκάλης και ο Φάνης Χριστοδούλου βρέθηκαν στο Αλεξάνδρειο και προχώρησαν σε δηλώσεις λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και στον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της regular season της GBL

«Τι μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από εμάς νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά», είπε ο Νίκος Γκάλης.

«Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του», συμπλήρωσε ο Φάνης Χριστοδούλου.

Σημειώνεται πως ο Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο Αλεξάνδρειο ως καλεσμένος της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, ενώ ο Φάνης Χριστοδούλου ήταν εκεί ως Γενικός Αρχηγός των φιλοξενούμενων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

